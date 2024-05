Simona Ventura, malattia e paralisi faciale: come sta?/ “Sto meglio ma ci vuole tempo, io non mollo mai”

Simona Ventura, come sta dopo l’improvvisa paralisi facciale che l’ha colpita il mese scorso? La conduttrice dopo aver raccontato in diretta tv del problema avuto, ha continuato a rilasciare interviste e dichiarazioni per rassicurare il pubblico in merito al suo stato di salute e non solo. Ha affermato infatti varie volte di non avere alcuna intenzione di fermarsi, neanche quando, come accaduto recentemente, tutti i medici le avevano consigliato l’assoluto riposo per aiutare una più veloce guarigione.

E questo è stato ampiamente confermato poi dal fatto che, la Ventura era regolarmente presente alla trasmissione Citofonare Rai Due, che conduce insieme a Paola Perego, solo una settimana dopo l’annuncio della diagnosi. La Paralisi di Bell è una patologia che colpisce il nervo cranico ha tra la cause più frequenti ha una infezione virale come ad esempio l’Herpes Simplex. Si tratta di una malattia transitoria ma che compare improvvisamente e richiede tempo prima che i sintomi scompaiano. Per questo motivo tutti si aspettavano una assenza prolungata, ma così non è stato e la conduttrice si è presentata lo stesso nonostante i segni evidenti del problema ancora in corso.

Simona Ventura, dopo la paralisi facciale: “Sto meglio, non mollo mai, neanche morta”

Simona Ventura sta curando la malattia che l’aveva colpita improvvisamente, la paralisi di Bell che aveva causato sintomi di rigidità facciale dovuto all’interessamento del nervo cranico. La conduttrice ha comunque deciso di continuare a lavorare in tv nonostante fosse sotto terapia farmacologica con cortisone e antivirali. Aveva poi rassicurato i suoi fan e followers sui social commentando in una storia: “Ragazzi, succede: l’importante è che è assolutamente transitorio!! Non mollare”.

Confermando poi la sua tenacia e la volontà di non arrendersi neanche di fronte ai problemi di salute in un’intervista al Corriere della Sera, quando già il problema era in via di guarigione dicendo: “Il riposo? No, è fuori discussione“, aggiungendo: “Io non mollo mai, neanche morta“. La buona notizia è che ora Simona Ventura sarebbe in via di completa guarigione dalla patologia, che comunque può colpire improvvisamente e ogni anno interessa molte persone, specialmente se esposte al freddo o a causa di infezioni virali. Il disturbo infatti può arrivare inaspettatamente ma allo stesso tempo guarisce in fretta con le giuste cure.











