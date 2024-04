Simona Ventura malattia, in onda con paresi facciale: “Sto meglio ma…”/ Toccante dedica di Giovanni Terzi

Malattia Simona Ventura, come sta? Tornata in onda a Citofonare Rai 2 e Che tempo che fa con una paresi facciale

Ha dimostrato di avere grinta e coraggio da vendere Simona Ventura, colpita da una paresi facciale dal quale non è ancora del tutto guarita, che ha deciso di ritornare in onda nonostante tutto. E così nella giornata di ieri, domenica 21 aprile 2024, prima è stata al timone della trasmissione che conduce con Paola Perego Citofonare Rai 2 e poi, in prima serata, è ritornata anche dall’amico Fabio Fazio con entrata trionfale a Che tempo che fa. Come sta Simona Ventura? Lei stessa nel suo programma ha spiegato di essere in via di recupero ma non ancora guarita dal tutto: “Ho mezza faccia ancora bloccata.”

La malattia che ha colpito Simona Ventura, la paralisi facciale, si chiama paralisi di Bell. La conduttrice, stoicamente, un paio di settimane fa era apparsa in video al timone della sua trasmissione con mezza faccia bloccata e, dopo aver tolto dall’imbarazzo il regista chiedendogli di riprenderla pure, ha spiegato che cosa le era successo: “Da ieri ho metà faccia bloccata, non è niente di che. Il freddo… Ma mi sto curando”. La situazione, però, si è dimostrata più complicata del previsto e domenica scorsa SuperSimo ha preferito lasciare la conduzione del suo programma momentaneamente per riprendersi completamente fino al ritorno nella puntata di ieri.

Come sta Simona Ventura con la paralisi facciale? Confessione da Fabio Fazio: “Sto molto meglio”, la dedica di Giovanni Terzi

Ieri Simona Ventura nonostante la paralisi facciale è ritornata ospite anche da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ed ovviamente il conduttore le ha chiesto ‘come sta’. “Bene, molto meglio”, ha risposto lei, facendo così tirare un sospiro di sollievo a tutti i suoi sostenitori e poi per stemperare la tensione ha anche scherzato sulla sua paralisi facciale: “Diciamo che il periodo blu di Picasso è durato 4 o 5 anni. Il mio meno”

Simona Ventura dalla malattia è in via di guarigione e tutti si augurano che si riprenda al più presto. Ed il suo più grande sostenitore è sicuramente il compagno e futuro marito Giovanni Terzi. Poco prima della diretta, la conduttrice ha pubblicato un post su Instagram che la immortala dietro le quinte. I messaggi di supporto da parte dei suoi fan sono stati tantissimi ma le parole di affetto più importanti sono arrivate dal giornalista che ha commentato: “Innamorato pazzo di te”.











