Simona Ventura: “Matrimonio con Giovanni Terzi? Nel 2023…”/ “Fissiamo la data e…”

Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono sempre più uniti e innamorati. La coppia è sicura di voler un futuro insieme e, da tempo, si parla di matrimonio. Entrambi non hanno mai nascosto il desiderio di pronunciare il fatidico sì. Un desiderio che, tuttavia, a causa di eventi esterni, non sono ancora riusciti a realizzare. Il matrimonio, però, resta nei piani della coppia che ha confermato l’intenzione di coronare presto l’amore con le nozze in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola.

“Tutti gli anni la stessa storia (ride ndr). Noi vorremmo ma ogni volta scoppia la pandemia, la guerra, ora persino la crisi di governo. E’ nostra intenzione sposarci. A questo punto dico 2023 così l’anno prossimo al Grand Hotel avremo la fede al dito“, ha detto la conduttrice al magazine diretto da Alfonso Signorini.

Simona Ventura e Giovanni Terzi: le parole di lui sul matrimonio

L’intenzione di sposarsi è stata confermata anche da Giovanni Terzi che, dopo aver ascoltato le parole della compagna Simona Ventura con cui ha scelto di costruirsi un futuro, ha aggiunto: “Ogni anno fissiamo la data. Anche quest’anno l’avevamo fatto . Voglio sposare Simona perchè è la donna che mi sta regalando ogni giorno un amore che, non solo mi fa stare bene, ma mi rende proprio felice”, ha detto a Chi.

Poi ha svelato come vorrebbe che si svolgesse il matrimonio: “Vogliamo fare una grande festa anche con le persone che fanno parte del nostro passato – meno una – perchè ho rispetto delle storie in cui c’è stato amore e Simona è una che ama sempre. E vogliamo condividere la felicità con tutti, per questo non possiamo sposarci in un momento triste”.

