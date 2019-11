Simona Ventura e matrimonio Giovanni Terzi/ “Sono molto serena con lui” (Verissimo)

Simona Ventura è felice. Lo si percepisce dal suo viso, ma anche dai suoi occhi e dalle sue parole. “Volevo una persona includente, che includesse tutti i figli, per i miei e per loro” racconta la conduttrice a Silvia Toffanin condividendo la gioia nell’aver incontrato Giovanni Terzi. “In questo anno ho ritrovato un rapporto con i miei genitori che hanno 80 anni, con mia sorella e il figlio, con la sua ex moglie” – dice la Ventura, che prosegue raccontando – “siamo una grande grande tribù che è quello che ho sempre sognato: una famiglia dove tutti sono inclusi. Sono molto serena nonostante io sia sempre in mezzo a tempeste, ma sono molto serena perchè penso di trovare la serenità e la pace. Non pensavo alla mia età di ritrovarla, ho avuto tanto e invece “Pam”! Poi la conduttrice parla anche del nuovo libro “Codice Ventura” da poco uscito nelle librerie: “mi piaceva fare molto fare una cosa un pò più profonda. Mi sono chiesta la persona che sono adesso da dove nasce, siccome credo che le nuove generazioni non abbiano tanta memoria, invece dico vale la pena far leggere alle nuove generazione e ricordare quelli che sono stati i nostri anni ’80.(aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Simona Ventura: “Giovanni Terzi è il mio porto sicuro”

Simona Ventura è la prima ospite di “Verissimo“. La conduttrice arriva in studio con il compagno Giovanni Terzi: “torno con lui che è veramente la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore, emozionantissimo, perchè seppur lavora in tv fa altri ambiti”. La Ventura racconta come l’arrivo di Giovanni nella sua vita sia stato come un fulmine a ciel sereno: “ci siamo conosciuti, io uscivo fuori da una storia molto lunga e mi dicevo ‘finalmente sto sola, ho il mio lavoro, i miei figli, mi vivo la vita e…tac è arrivato questo treno in faccia. Pensi sempre come sia possibile che mi succeda questa? Totalmente non voluto e desiderato, è capitato, ha messo a posto tutte le cose. E’ stato subito chiaro che era una persona importante, il porto sicuro, la persona che spero possa esserci per tutta la vita”. E’ una Simona innamorata quella che si racconta negli studi di Verissimo a Silvia Toffanin e non lo nasconde affatto: “son sempre stata molto riservata, questa volta non lo sono perchè è bello poterlo esprimere”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

MATRIMONIO SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI IN ARRIVO…

Simona Ventura ci riprova ancora: ad un anno di distanza dall’inizio della sua relazione con Giovanni Terzi, sente di poter fare il salto di qualità e di pensare alle nozze. I due hanno annunciato il lieto evento in queste ore e ne parleranno nella puntata di Verissimo che andrà in onda oggi, sabato 30 novembre 2019. “Giovanni è la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. È stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita”, dice Super Simo parlando della sua metà. Fra lei e il giornalista c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, anche se sbocciato in ritardo rispetto al primissimo incontro. Una volta sola, in seguito alla rottura con l’ex compagno Gerò Carraro, la Ventura ha trovato una nuova serenità con Giovanni. “I miei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù ed è quello che ho sempre sognato”, ha detto la conduttrice.

SIMONA VENTURA, UN REALITY IN ARRIVO

A chi ipotizza invece che le nozze potrebbero non avvenire davvero, Simona risponde in modo sintetico: “Assolutamente nei piani, per cui succederà”. Sembra però che non siano vere le voci di corridoio che hanno fatto esplodere i siti di gossip in queste ultime ore, ovvero che Stefano Bettarini, ex marito di Super Simo, sia già stato scelto come testimone di nozze. “Una bellissima idea”, risponde infatti Giovanni quando la padrona di casa parla della possibilità di fare anche questo grande passo. Una seconda pagina di vita per Simona Ventura, a tutti gli effetti. Non solo l’amore ritrovato grazie al legame con Giovanni Terzi, che presto diventerà suo marito, ma anche un nuovo successo in tv dopo tanti anni di buio. “Sto scrivendo un reality che porterà il mio nome e sono felice di essere tornata a giocare nel mio campionato nonostante le cattiverie di certe colleghe”, sottolinea a TgCom24 di recente.

IL RITORNO IN RAI

“Volevo solo recuperare la mia energia. Se ci pensi andando in Rai ho fatto una scelta molto azzardata, che però ha pagato”, aggiunge parlando della volontà di lasciare Mediaset, nonostante il dispiacere di lasciare Maria De Filippi e Temptation Island Vip, che le ha permesso di ritornare al timone dopo tanti anni incerti. “Sono una brava persona, forse troppo buona”, dice invece pensando al rapporto con le colleghe, “Alcune donne sono ossessionate da me, ma sono fatti loro. Io non scalpito per avere mille programmi, mi basta fare le cose che mi piacciono e farle bene”. E oggi che guarda al futuro, continua a pensare di volersi mettere alla prova sotto tutti i punti di vista. Ha appena avviato la sua casa di produzione, “ma mi piacerebbe fare anche scouting”. Dovendosi pensare fra qualche anno, Simo infatti spera di poter abbandonare i riflettori per stare un po’ dietro le quinte, lavorare alla macchina che sta dietro le trasmissioni. E ora si pensa a Natale, che trascorrerà in Egitto con il compagno Giovanni Terzi, la sorella, i figli di entrambi, i genitori e persino l’ex Stefano Bettarini in compagnia di Nicoletta Larini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA