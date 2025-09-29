Simona Ventura ringrazia l'amico e collega Alfonso Signorini al Grande Fratello: il tenero messaggio per il 'passaggio di consegne'

L’apertura pirotecnica di Simona Ventura al Grande Fratello Nip: il messaggio per chi l’ha preceduta

Simona Ventura si regala un’apertura pirotecnica e nostalgica al Grande Fratello Nip 2025. La conduttrice manda in onda una serie di immagini delle prime edizioni del reality, a dimostrazione che questa edizione cercherà di ricalcare quelle orme. Non manca, ad inizio puntata, un sentito ringraziamento della padrona di casa ad Alfonso Signorini, che le è stato molto vicino in questi mesi, facendole sentire la sua presenza con messaggi di incoraggiamento e attestati di stima.

Simona Ventura e il ritorno al passato con il Grande Fratello 2025 / "Sarà leggero, la gente deve rilassarsi"

Un gesto elegante, quello di Simona Ventura, che raccoglie l’eredità del celebre conduttore per un’edizione speciale che vuole ritrovare lo slancio di un tempo. Il web, nel frattempo, ha già incoronato Super Simo, con commenti e feedback positivi.

Simona Ventura, il ringraziamento ad Alfonso Signorini per il “passaggio di consegne”: il web la incorona

“In tre minuti di puntata Simona Ventura ha già servito”, scrive un telespettatore su X. “Non vedo l’ora di sentire il suo primo ca**iatone”, ironizza ancora. “Vedere la prima puntata del Grande Fratello è dovuto per Simona Ventura, anche solo per rispetto delle sue iconiche Isole dei Famosi”, il commento di un altro utente. Insomma, tra ironia e sarcasmo, il pubblico già premia la conduttrice del Grande Fratello.

Simona Ventura, il legame coi figli Niccolò, Giacomo, Caterina/ "Insegnamento più grande che gli ho dato..."

Vedremo come proseguirà la puntata d’esordio: Simona Ventura vuole partire con il piede giusto, perché come insegna il detto ‘chi ben comincia è a metà dell’opera’. E allora tanti auguri alla presentatrice di Bentivoglio, che dopo alcuni anni torna in sella con uno dei programmi di punta di Mediaset.