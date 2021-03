Simona Ventura “Mi sento un leone”/ Ancora in quarantena, a fine mese su Rai 2

Simona Ventura è risultata positiva al Covid-19 due giorni prima della partenza per Sanremo 2021, dovendo poi rinunciare alla finale del Festival che avrebbe dovuto condurre al fianco di Amadeus e Fiorello. In questi giorni la conduttrice ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sul suo stato di salute. La Ventura ha più volte ribadito di non aver avuto alcun sintomo e se non avesse dovuto fare il tampone per Sanremo forse non si sarebbe accorta di aver preso il Covid, che hanno avuto anche il suo compagno Giovanni Terzi e sua figlia. Poco fa Simona Ventura ha pubblicato un nuovo video su Instagram: “Mi sento un leone. Sono stata fortunata perché in tutto questo periodo sono stata asintomatica, niente febbre, niente tosse… e di questo devi ringraziare il Signore”. La conduttrice ha aggiunto che in questi giorni finirà il periodo di quarantena e dovrà fare un nuovo tampone, nella speranza che possa essere negativo.

Perchè Simona Ventura non c’è a Sanremo 2021?/ Ha il covid-19, come sta?

Simona Ventura: ancora in quarantena prima del nuovo show di Rai 2

In uno dei suoi video di aggiornamento, Simona Ventura aveva svelato di essere al lavoro “da remoto”. La conduttrice, infatti, a fine mese torna in tv. Dopo i due appuntamenti con la quarta stagione di “Rocco Schiavone”, in onda su Rai 2 il 17 e 24 marzo, dal 31 marzo andrà in onda “Game of Games – Gioco Loco”, il nuovo programma in sei puntate condotto da Simona Ventura. Nato sulla rete americana NBC, nel 2017, con la conduzione di Ellen DeGeneres, il regolamento di “Game of Games – Gioco Loco” prevede una serie di giochi molto divertenti, in cui saranno coinvolti anche alcuni vip: “Sono giochi che coinvolgono i vip. Mentre Bonolis è il più bravo a lavorare con le persone comuni, a me piace prendere in giro i vip che giocano per le persone comuni. Il risultato è divertentissimo”, ha dichiarato dalla stessa Ventura su Repubblica.

Simona Ventura a processo per evasione fiscale/ “Ingiusto, mia colpa? Troppo ingenua”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

LEGGI ANCHE:

Simona Ventura/ “Chiara Ferragni fatto tanto contro covid, Briatore si è ricreduto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA