Simona Ventura nel mirino degli hater: “Sta diventando Emilio Fede”/ “Non sembra lei, troppo botox”

Simona Ventura finisce nel mirino degli hater dopo un video: piovono critiche per il suo volto

Anche Simona Ventura è finita nel mirino degli hater. La celebre conduttrice sta trascorrendo una vacanza tra mare e amici e si diverte a postare su Instagram momenti gioviali, che siano in spiaggia o a cena. Proprio uno di questi video ha però scatenato i commenti critici di alcuni follower che si sono poi detti stupiti dell’attuale aspetto di Super Simo. Nel particolare a colpire negativamente è il volto della conduttrice, secondo tanti troppo gonfio a causa di possibili interventi chirurgici.

La Ventura, insomma, avrebbe ceduto un po’ troppo al botulino secondo gli hater che hanno così iniziato a lanciarle critiche, arrivando a dirle che ormai si sta trasformando in Emilio Fede. Il video è stato condiviso anche su altre pagine satiriche, scatenando i commenti di molti utenti.

“Troppo botox, sembra Emilio Fede”: hater attaccano la Ventura

“Si sta trasformando in Emilio Fede”, si legge tra i commenti. “Ha fatto la mascella come Ridge Forrester”, scrive un follower. Qualcuno la paragona a Mario Merola e altri fanno notare un uso eccessivo del botox, scrivendo: “Non sei più tu senza ritocchi saresti stata bellissima”; o ancora “Questo è il risultato di quando si vuole ringiovanire e si diventa brutti….mah”. Sono soltanto alcuni dei commenti negativi che il video e alcuni fermo immagine che girano su Instagram della Ventura stanno ricevendo. Al momento Simona ha deciso di non replicare a questi beceri commenti, preferendo ignorare chi si riversa sul suo profilo per criticare il suo aspetto fisico.

