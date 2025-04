Dopo mesi di domande e silenzi, Simona Ventura ha finalmente rotto il silenzio su L’Isola dei Famosi 2025. Al momento le uniche note certe sono la conduzione di Veronica Gentili, che dalle Iene passa al famosissimo reality di Canale 5, mentre sugli opinionisti pare esserci ancora un vuoto a livello di notizie tranne per Simona Ventura, candidata social per questa edizione del programma. Dopo tanti rumor, ecco le sue parole dal settimanale Chi.

Alfonso Signorini, infatti, aveva quasi confermato il ruolo di opinionista per Simona Ventura a L’Isola dei Famosi 2025 con queste parole: “Ci sarà lei e sarà in coppia con Veronica Gentili. Per ora accontentiamoci di questo ritorno”. Purtroppo, la conduttrice e moglie di Giovanni Terzi ha smentito ogni indiscrezione, dicendo che per lei L’Isola dei Famosi è un vestito che per tanti anni si era cucita addosso. Proprio come “Quelli che il calcio” era caratterizzato dall’imprevedibilità, fattore che ama: “Gira voce che io possa tornare come opinionista? Vi giuro che non ne so niente, non è una strategia. Se mi piacerebbe? A chi non piacerebbe?”.

Simona Ventura torna all’Isola dei Famosi? La speranza non si spegne

Intervistata dal settimanale Chi, Simona Ventura ha smentito le voci sul suo ritorno a L’Isola dei Famosi 2025, facendo crollare le speranze del pubblico di vederla di nuovo nei panni di conduttrice su Canale 5. Al momento, la conduttrice ha svelato di non sapere niente di questo suo presunto ruolo, ma non ha declinato la possibile offerta, dicendo che L’Isola è sicuramente un programma dal grande potenziale. Dunque, non le dispiacerebbe per niente tornare in quello che per un lungo periodo è stato il “suo” reality, e a quanto si legge sui social, i telespettatori apprezzerebbero sicuramente la sua figura soprattutto dopo anni di ascolti flop per lo show con i naufraghi alle Honduras.