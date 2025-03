Il nome di Simona Ventura opinionista de L’Isola dei Famosi 2025 torna prepotentemente al centro del dibattito dopo settimane di supposizioni. Come ha svelato Tvblog, la storica padrona di casa del reality show potrebbe rientrare a far parte della squadra non come conduttrice ma in una veste inedita per lei. Se confermato, questo scenario rappresenterebbe un ritorno clamoroso, considerando che fu proprio la Ventura a lanciare il programma nel lontano 2003, trasformandolo in un fenomeno televisivo di successo.

C’è la possibilità che il ritorno di Simona Ventura a L’Isola 2025 possa cambiare significativamente gli equilibri del reality di Canale Cinque. La sua profonda conoscenza del format potrebbe dare nuova linfa a una trasmissione che negli ultimi anni ha faticato a mantenere gli ascolti di un tempo. Mediaset sembra determinata a non stravolgere del tutto il cast, lasciando a Veronica Gentili la conduzione del programma. Poco probabile, ad oggi, sembra uno scambio di ruoli tra le due, con la Gentili opinionista e la Ventura di nuovo alla guida del reality, anche se resta sullo sfondo.

Isola 2025: tornano Dario Maltese e Vladimir Luxuria? Il retroscena

Accanto a SuperSimo si vocifera della ricoferma, per il secondo anno consecutivo, di Dario Maltese ma anche di Vladimir Luxuria. Altre fonti vicine, come riporta TvBlog, sembrano confermare la presenza della Ventura come unica opinionista. Il puzzle si comporrà nelle prossime settimane, ma una cosa è certa: se Simona dovesse davvero tornare a far parte del cast, la nuova edizione dell’Isola, anche con Pierpaolo Pretelli inviato, potrebbe rivelarsi importante e avere un impatto positivo sul fronte Auditel.

Il cambiamento di Simona Ventura è il frutto del passaggio nell’agenzia di Beppe Caschetto, ITC 2000, dopo aver concluso il suo rapporto professionale con Arcobaleno Tre di Lucio Presta. Per lei si prospettano nuove avventure professionali anche oltre il piccolo schermo della Rai. Non a caso ha deciso di rifiutare un prime time sulla TV di Stato. Era stata prescelta dai Vertici per condurre L’Ignoto su Rai Due nella prossima stagione televisiva. Era stato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, a svelare il rilancio della Ventura in prima serata.

