Simona Ventura: “Per la donna che diventerai…”/ La lettera alla figlia adottiva, Caterina

Simona Ventura commuove il web: la dedica a Caterina Ventura é social

Simona Ventura torna al centro dell’attenzione mediatica, emozionando i fan e non attivi online, con una dedica social alla figlia adottiva, Caterina Ventura. L’occasione che la popolare e storica conduttrice TV de L’isola dei famosi ha, per tornare a parlare di sé e alla amata figlia, regalando emozioni al cardiopalmo agli internauti, é un nuovo post pubblicato via Instagram. Si tratta di un messaggio che Simona Ventura rilascia a corredo di una carrellata di scatti e un video, che immortalano la vip italiana insieme alla figlia adottiva, per la celebrazione dei 17 anni di Caterina Ventura appena compiuti.

“E sono 17! -si legge nel dettaglio, tra le righe che Simona Ventura scrive nel post pubblicato sul re dei social-. Per la bimba che sei stata, per la ragazza che sei e per la donna che diventerai, posso solo dire che non passa giorno in cui non ringrazi del raggio di sole che sei nella nostra vita”. La dedica social, poi, si conclude testualmente: “Buon compleanno principessa, ti voglio bene, la tua mamma”.

La replica della festeggiata, intanto, non si fa di certo attendere: “Grazie mamma”. E ad aggiungersi all’emozionante momento social é, poi, il compagno attuale dell’ex moglie storica di Stefano Bettarini, Giovanni Terzi: il promesso sposo di Simona Ventura si aggiunge ai celebrativi, con un’eloquente emoticon a forma di cuore.

Chi é Caterina Ventura, la figlia adottiva di Simona Ventura

Il post di Simona Ventura, intanto, può dirsi tra gli stati social più virali su Instagram, e mette a segno oltre 28mila like, in un tripudio di interazioni degli utenti, perlopiù messaggi di auguri tra i commenti destinati in particolare a Caterina. Ma non tutti sono a conoscenza della storia d’amore di Caterina Ventura.

La giovane é figlia di un parente della conduttrice, che non avrebbe potuto occuparsi dell’allora piccola creatura, motivo per cui Caterina veniva data in affidamento alla popolare Simona nel 2006, quando era solo una neonata, per poi divenire a tutti gli effetti, legalmente, figlia adottiva della conduttrice, nel 2014: “Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”, dichiarava a suo tempo, la Ventura, a margine dell’affido divenuto “sine die” (senza scadenza), come ripreso dalla fonte web Mediaset infinity.











