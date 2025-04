Il pubblico di Canale5 non si è ancora ripreso dai sei mesi non-stop del Grande Fratello, e infatti gli ascolti di The Couple sono un disastro, che già sul piccolo schermo avrà inizio la nuova edizione de L’Isola dei Famosi che sarà condotta da Veronica Gentili con l’apporto di Pierpaolo Pretelli (nei panni di inviato) e Simona Ventura nel ruolo di opinionista.

Ma perché la conduttrice di Citofonare Rai2 ha deciso di accettare di essere opinionista del programma che ha condotto per anni con grande successo? Lo ha svelato lei stessa in un’intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi piace Veronica, penso che sarò un supporto per lei. E poi mi mancava di fare solo l’opinionista”. Infatti lei negli anni passati è stata anche concorrente.

Come ha detto bene Simona Ventura, L’Isola dei Famosi “è un programma imprevedibile”. Non si può mai sapere quello che succederà, come reagiranno i concorrenti alla mancanza di cibo, alle condizioni meteo avverse, e al fatto di doversi procacciare ogni cosa, dal legno per farne un fuoco per tenersi caldo fino appunto al cibo, dalle noci di cocco ai pesci. Chi è animalista convinto avrà le sue gatte da pelare.

L’opinionista del reality show di Canale5 ha confessato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che tutto è diverso rispetto al 2011 quando lo conduceva lei perché ora “è tutto più veloce”. Quello che è rimasta la stessa è la sua curiosità a proposito dei concorrenti che si metteranno alla prova come non mai. Nel cast ci saranno, tra gli altri, Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Loredana Cannata e ancora Cristina Plevani e Chiara Balistreri. Il pubblico spera che possa essere una ripartenza adeguata per il programma di Mediaset che negli ultimi anni ha faticato non poco a imporsi in prima serata.

