Simona Ventura perde due "nomi di fuoco" per la nuova edizione del Grande Fratello: dettagli

Manca poco per il ritorno del Grande Fratello su Canale 5. Difatti, la nuova edizione del reality partirà il 29 settembre in prima serata, dopo un’assenza di oltre sei mesi. Com’è noto, le novità quest’anno sono diverse. Prima di tutto, alla guida ci sarà Simona Ventura, che prende il posto di Alfonso Signorini dopo ben 5 anni. Dopodiché, il cast sarà composto esclusivamente da personaggi NIP, ovvero non famosi, e si eviterà l’intromissione di “fandom tossici” con il televoto solo tramite sms. Per quanto riguarda gli opinionisti, invece, pare che Simona abbia perso due nomi di fuoco.

A quanto pare, inizialmente, Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli erano in lizza per sedersi sulle famose poltrone. Tuttavia, secondo quanto riportato dal portale Affari Italiani, le trattative non sarebbe andato a buon fine. Si tratta di una perdita importante, dato che due volti come Selvaggia e Sonia avrebbero dato il via a numerose dinamiche e momenti epici nel programma. La Lucarelli, però, è impegnata con Ballando con le stelle su Rai 1, dunque è probabile che quest’impegno l’abbia portata a rifiutare la possibile proposta del GF.

Grande Fratello: ecco chi saranno le opinioniste

Ebbene, dopo il presunto rifiuto di Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, pare che le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello, saranno tre ex concorrenti storiche del programma: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Quest’ultima ha rotto il silenzio durante un’intervista a Casa Lollo, confessando di essersi proposta a Simona Ventura per questo ruolo e di avere grande fiducia nella sua conduzione. Cristina, infatti, auspica che il GF torni alla sua vera essenza, senza storie d’amore forzate e lontano dall’influenza dei fandom tossici.