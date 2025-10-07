Simona Ventura si commuove al Grande Fratello per la sofferenza di Simone dopo il divorzio dei genitori: "Quando accadono certe cose..."

Simona Ventura prende a cuore la storia di Francesca al Grande Fratello, una donna divorziata che dopo la separazione dal compagno si è dovuta rimboccare le maniche – e far fronte ad una lunga serie di problemi economici ed emotivi – per non far mancare nulla ai propri figli. Tutto dopo aver scoperto un tradimento doloroso che le ha aperto gli occhi sul matrimonio infelice che stava vivendo. Simona Ventura, visibilmente toccata e commossa da questo racconto, si rivolge al figlio di Francesca, Simone, che sta vivendo con lei quest’avventura nella casa del Grande Fratello e che ha sofferto molto la separazione dei genitori.

“Hai una grande fortuna che è la tua mamma che fa il doppio ruolo e che ti vuole bene immenso”, dice la conduttrice. E mentre va avanti con il suo commento, gli occhi diventano più lucidi e la voce più intensa: “I maschi vivono per ricevere l’approvazione di un padre, tu vorresti una telefonata, Simone, mi auguro che arrivi questa approvazione perché te la meriti”.

Simona Ventura commossa parla del rapporto genitori e figli dopo un divorzio: “Quando ci si separa…”

“Quando succedono queste cose, il figlio maschio si mette un po’ al posto del padre di famiglia per proteggere la mamma. Posso assicurare che entrambi meritate la grande serenità che cercate…”, le belle parole di Super Simo. La conduttrice del Grande Fratello chiude poi con un messaggio al padre di Simone ed ex marito di Francesca, con parole eloquenti.

“Il padre faccia ciò che desidera ma può solo che essere orgoglioso di aver avuto una moglie così e due figli come voi”, conclude ancora la Ventura, tra gli applausi del pubblico in studio. Parole, quelle della conduttrice, particolarmente sentite anche perché raccontano situazioni vissute sulla sua pelle. C’è chi, d’altronde, ha ipotizzato che, tra le righe, ci fosse anche qualche stoccata agli ex.

