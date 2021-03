Simona Ventura positiva al covid: niente Sanremo 2021/ L’annuncio di Amadeus

Simona Ventura non sarà al Festival di Sanremo 2021. La notizia è giunta pochi minuti fa, con il conduttore della kermesse musicale, Amadeus, che nella consueta conferenza stampa dell’evento ha appunto annunciato la positività del volto noto della televisione. “Simona Ventura positiva al covid – ha detto il padrone di casa dell’Ariston – sta bene. Lei è disperata, ci teneva tanto ad esserci. Ti vogliamo bene, Simona”.

Nel giro di pochi istanti la triste nuova ha fatto il giro del web, inondando in particolare i social, e soprattutto Twitter, dove l’argomento sta entrando di diritto in topic. Fra i primi a rilanciare la notizia sono stati i colleghi di Trash Italiano “Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021”, a cui poi sono susseguiti tutta una serie di commenti dei fan della Ventura, disperati per ‘l’esclusione’.

SIMONA VENTURA HA IL COVID: SALTA IL RITORNO A SANREMO DOPO IL FESTIVAL DEL 2004

“Simona Ventura ha il covid sono distrutta #Sanremo2021”, scrive una ragazza, e ancora: “Simona Ventura positiva al covid. Mi si è rovinato l’umore. #Sanremo2021”. Un altro guarda già all’edizione 2022 del Festival di Sanremo: “Direi che Sanremo 2022 come risarcimento a Simona Ventura e’ d’obbligo #sanremo2021”, mentre un altro scrive: “Sono emotivamente a pezzi”. Simpatico infine questo commento: “Non sto piangendo mi è solo entrato il reality show targato rai due in un occhio”. La Simona nazionale sarebbe dovuta presenziare sul palco dell’Ariston per la serata di domani, 6 marzo, finalissima del Festival, e il suo sarebbe stato un ritorno nella splendida cittadina ligure a 17 anni dall’ultima volta; nel 2004, infatti, vi era proprio la Ventura al timone dell’evento, e quell’edizione è stata la seconda meno vista di sempre, superata anche dal Grande Fratello. Fu uno show molto discusso per via in particolare dello scontro fra la stessa conduttrice e la direzione artistica affidata a Tony Renis, con scelte non condivise dai due.



