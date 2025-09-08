Simona Ventura parla per la prima volta del suo Grande Fratello: cos'ha detto

Manca ormai poco al ritorno del Grande Fratello sul piccolo schermo. L’edizione che debutterà in autunno sarà completamente rinnovata per diversi motivi, a partire dalla conduzione. Difatti, Simona Ventura prenderà il posto di Alfonso Signorini, che ha guidato il programma per ben sei edizioni. Un’altra grande novità sarà la scelta di proporre un cast interamente NIP, senza influencer o personaggi già noti, ma composto esclusivamente da persone comuni con storie vere e normali da raccontare.

Non è ancora stato svelato chi rivestirà il ruolo di opinionista, ma è certo che non ci sarà più la figura dell'”opinionista social” – ricoperta in passato da Giulia Salemi e poi da Rebecca Staffelli – così da evitare qualsiasi tipo di influenza esterna sulle dinamiche della Casa. A pochi giorni dal debutto, la Ventura ha rotto il silenzio in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale, in un certo senso, ha preso le distanza dal reality di Signorini. La conduttrice ha infatti confermato i gossip, spiegando che si tornerà ad un “GF classico senza vip e con inquilini che hanno storie da raccontare“.

Grande Fratello: il cast di Simona Ventura

Per quanto riguarda il cast della nuova edizione del GF, sono molti i nomi dei possibili concorrenti circolati nelle ultime settimane, senza, però, nessuna conferma ufficiale. Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, tra questi troviamo quello di Angela Fernandez, ex fidanzata del cantante Olly. Insomma, sarebbe un vero colpaccio, considerando che Olly è tra gli artisti più seguiti del momento.

Tuttavia, la sua candidatura potrebbe già essere stata messa da parte dato che gli autori non vedono di buon occhio quando i concorrenti vengono svelati prima del loro annuncio ufficiale. D’altro canto, sarebbero rimaste fuori Rita De Crescenzo e Cara, così da formare un cast completamente privo di personaggi noti dello spettacolo o del web.

