Uno stile unico, un approccio televisivo che in pochi hanno avuto nel tempo e che forse ha fatto scuola per chi oggi vive il mestiere della condizione televisiva; Simona Ventura, anche a dispetto di una flessione vissuta in passato sul piccolo schermo, resta tra le conduttrici più amate del panorama televisivo. La sua carriera parla per lei, soprattutto considerando come forse ha rivoluzionato un’attività che quasi viene data per scontata. Ha sempre colpito per la sua naturalezza, per la sua capacità di raccontarsi senza filtri anche nel merito di temi personali e talvolta spigolosi. Lo ha dimostrato anche di recente quando ha deciso di parlare del ricorso alla chirurgia estetica e di come oggi, se tornasse indietro, non rifarebbe i medesimi ritocchini.

“C’è stato un momento in cui mi sono guardata e mi sono messa a piangere, lì ho detto stop”, parlava così Simona Ventura a Belve alcuni anni fa a proposito degli interventi di chirurgia estetica che hanno appunto generato in lei un senso di rifiuto a dispetto di quando, fuorviata dalle tendenze, scelse appunto di ricorrere a vari ritocchi soprattutto per il volto: “Ho smesso, soprattutto in faccia”.

Simona Ventura, ritorno alla naturalezza dopo la chirurgia estetica: “Non devo fare la modella…”

Simona Ventura nella medesima intervista ha spiegato come il ricorso alla chirurgia estetica facesse parte di quello spirito di ribellione che l’ha sempre accompagnata, anche seguendo erroneamente ciò che ai tempi era ben visto a differenza di oggi. Soprattutto rispetto ai ritocchi al viso la conduttrice si dice oggi in buona parte pentita e con il tempo sta recuperando la sua fisionomia naturale per mostrarsi, soprattutto ai proprio occhi, un in tutta la sua naturale bellezza: “Sto recuperando la mia espressività, voglio essere così; non devo certo fare la modella”. Oggi Simona Ventura sarà omaggiata da Caterina Balivo a La Volta Buona in occasione del giorno dei suoi 60 anni e chisssà che anche su questo tema non arrivino ulteriori confessioni e riflessioni.