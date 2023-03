Simona Ventura “promuove” Alfonso Signorini al GF Vip/ “Lavoro straordinario”

Simona Ventura loda le capacità di Alfonso Signorini come conduttore del GF Vip

In occasione di un’intervista a TAG24 , Simona Ventura ha parlato della controversa edizione del Grande Fratello Vip 2022. Questa stagione del reality show è stata spesso al centro di dure polemiche e, addirittura, dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi.

La nota conduttrice ha svelato cosa pensa del reality e di Alfonso Signorini: “Non saprei che dire sul GF. Trovo Alfonso molto bravo, tra tutti i conduttori lui è riuscito a tirare delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano. Non ha più gli ospiti di una volta con nomi altisonanti, per questo sta facendo un risultato straordinario.” Secondo Simona Ventura il format proposto dal Grande Fratello Vip ha bisogno di un cambiamento: “ Il futuro del reality, anche se fa schifo a tutti, potrebbe essere registrato sullo stile di Temptation Island con il montaggio a dare maggiore ritmo”.

Simona Venuta e l’amicizia con Maria De Filippi: “le sarò sempre grata”

Simona Ventura, ai microfoni di TAG24, ha parlato del profondo rapporto di amicizia con Maria De Filippi, con la quale ha partecipato a Ultima Fermata: “Le sarò sempre molto riconoscente” afferma la conduttrice. Poi racconta i motivi che la rendono così legata alla ‘queen’ di Mediaset: “Maria mi ha fatto lavorare in un momento molto difficile della mia carriera, le sono molto vicina.”

E ancora: “Anche quando io ero in Rai e lei a Mediaset abbiamo sempre avuto un’amicizia sincera.” Simona Ventura non manca di spendere delle parole per il compianto Costanzo: “Trovo che quella di Maurizio sia una mancanza grave, ma lei ha una forza incredibile. Credo che lei sia il simbolo di una generazione, anche nella frase che ha detto del tornare a lavorare”.

