Simona Ventura sarà una delle ospiti della trasmissione Verissimo. La conduttrice racconterà la nuova edizione e il format del Grande Fratello

La showgirl e conduttrice Simona Ventura sarà una delle ospiti nella trasmissione Verissimo, programma che andrà in scena domenica 21 Settembre 2025. La nota conduttrice è una delle più conosciute a livello nazionale, andiamo a vedere chi è e di come tornerà in auge in queste settimane grazie alla nuova edizione del Grande Fratello.

Nel corso di questa puntata Simona Ventura racconterà non solo magari qualche recente vicissitudine ma soprattutto presenterà la nuova edizione del Grande Fratello, show che quest’anno arriverà in una veste nuova, o meglio potremmo dire con un vero e proprio ritorno al passato. Non più personaggi famosi, ma un Grande Fratello Nip, con persone della vita reale.

Manca sempre meno e la nuova edizione di questo Grande Fratello 2025 comincerà Lunedi 29 Settembre con la prima puntata su Canale 5, alle ore 21.10. Tanta curiosità per un programma nuovo e con una conduttrice che già in passato ha dimostrato di saper condurre questa tipologia di programmi. Non ci sono ancora tutte ufficialità ma c’è grande curiosità per questo nuovo Grande Fratello.

Sorprese al Grande Fratello, Simona Ventura svela tutto

Ricordiamo che Simona Ventura presenterà questo Grande Fratello ma non svanisce il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, programma che invece tornerà a Gennaio 2026. In questa puntata di Verissimo Simona racconterà le storie di diversi protagonisti che arriveranno al Grande Fratello e la donna ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Sarà un’edizione Nip che durerà 100 giorni. Sono arrivate alcune lettere sui social ed io le ho girate alla redazione, ci sono oltre 15 concorrenti scelti finora, abbiamo scelte persone con storie vere, gente che lavora e che vuole esaudire un sogno”. Da Omer a Jonas fino a Francesca e Giulio, questa edizione racconta tante storie interessanti.

E occhio anche ad altri visto che per questa edizione Simona Ventura ha presentato anche altri personaggi chiave e tra gli opinionisti ci saranno ex personaggi del Grande Fratello come Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Insomma un cast ricco d’eccezione e in molti non vedono l’ora di rivedere nuovamente il Gf in questo format e con nuovamente storie di gente vera.