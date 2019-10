Simona Ventura/ “Questi ragazzi sono un po’ i nostri figli” (Il collegio 4)

Simona Ventura raddoppia e si prepara a guidare Il Collegio 4. Il reality dedicato ai ragazzi andrà in onda su Rai 1 a partire da oggi, martedì 22 ottobre 2019, pieno di novità. A partire dal suo conduttore, visto che le prime tre edizioni hanno potuto contare sulla voce narrante di Gianluca Magalli. Un ruolo che adesso viene destinato a SuperSimo, che ci racconterà la sua esperienza diretta con scuola e lezioni, professori e restrizioni. “Faccio la voce narrante perché parliamo dei nostri anni, gli anni Ottanta. Tu non hai idea delle pettinature, questi ragazzi sono un po’ i nostri figli. Il momento del parrucchiere e delle regole, è tutto cambiato“, ha specificato la scorsa settimana a Che tempo che fa. A quanto pare l’argomento pettinatura deve aver colpito molto la conduttrice, visto che ha sottolineato quale impatto avrà sui ragazzi il cambio look deciso dalla struttura educativa. Giusto per fare un salto nel passato, Simo mostra una sua vecchia foto degli anni Ottanta, dove la vediamo con sopracciglia folte, una pettinatura all’indietro e un impermeabile argentato piuttosto largo. Clicca qui per guardare la foto di Simona Ventura.

Simona Ventura: regina di Rai 2, dalla domenica al martedì sera

Da La Domenica Ventura a Il Collegio 4, Simona Ventura sta vivendo un ritorno di fiamma con la tv. Ormai ritornata in pista, è di sicuro emozionata per la nuova avventura che da oggi la trasformerà nella voce narrante del reality di Rai 1. “Non vi dico il momento del parrucchiere, delle regole, tutto cambiato“, ha dichiarato a Che tempo che fa accennando ad uno degli impatti più forti che gli studenti dovranno affrontare nel loro percorso. La sua presenza non sarà l’unica novità che riguarda i contenuti dell’emittente pubblica, visto che SuperSimo sarà la timoniera dello show canonico, mentre il primogenito Niccolò Bettarini è già attivo con Il Collegio Off, uno spinoff che ci mostrerà il dietro le quinte e rivelerà tanti dettagli sui ragazzi che hanno partecipato all’edizione dell’anno scorso. “Io non ho perorato la causa, ha fatto tutto da solo. Non mi sono intromessa […] Lascio che lui faccia la sua strada come vuole“, ha detto nel salotto di Fabio Fazio. Clicca qui per guardare il video di Simona Ventura. Intanto la Ventura è finita al centro dei riflettori dei media in questi giorni per via del suo programma sportivo. Sembra infatti che il collegamento con Padre Vincenzo, tifoso sfegatato della Sampdoria, si sia trasformato in una pagina divertente, subito virale sui social. Quando il parroco ha sottolineato che la miglior squadra è quella in cui gioca Gesù, lo studio ha iniziato a rumoreggiare e don Vincenzo non ha gradito il borbottio. SuperSimo però ha replicato subito per smorzare i toni: “Padre Vincenzo bisogna porgere l’altra guancia, almeno così diceva l’Altissimo, no? Ma non ci ca**i così! Noi siamo tutti cattolici, siamo vicini al Signore!“. Purtroppo ha provocato un’altra risposta da parte del sacerdote: “Non me ne frega niente che sia cattolica“.

