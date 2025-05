Non tutti sanno che prima di accettare il suo incarico da opinionista per L’Isola dei Famosi 2025, Simona Ventura aveva in corso un impegno con la Rai. Era previsto che lei partecipasse a “Citofonare Rai2”, ma visto come sono andate le cose, il contratto è stato modificato in maniera massiccia. A farlo sapere è l’Adnkronos che ha riportato la notizia di un taglio di compensi per la futura opinionista del reality della sopravvivenza che ha scelto il ruolo in Mediaset mettendo in secondo piano tutto il resto.

La conduttrice doveva anche partecipare a L’Ignoto, altro programma previsto per Rai2, un adventure game che sarebbe dovuto iniziare verso settembre. Visto il cambio di piani, l’emittente ha messo qualche condizione in più, come ad esempio la pretesa di non mettere l’Isola al lunedì sera per non fare concorrenza a Citofonare Rai2. Diverso è l’epilogo con Che Tempo che Fa, dato che Simona Ventura farà parte (dopo aver chiesto una deroga) del famoso tavolo degli ospiti capitanato da Fabio Fazio sul Nove a partire dalla prossima edizione.

Simona Ventura, la punizione Rai e le condizioni choc: problemi di concorrenza?

Dopo che Simona Ventura ha detto sì a Mediaset per fare l’opinionista a L’Isola dei Famosi 2025, Rai ha fatto dei tagli sul contratto rispetto ai compensi accordati. Tutto questo è successo dopo il clamoroso passo indietro della conduttrice nei confronti dell’emittente, con la scelta di altri due conduttori per L’Ignoto: Gianluca Fubelli ed Elettra Lamborghini. Oltretutto, come accennato sopra, i contratti Rai prevedono che conduttori e opinionisti non vadano in altri programmi nelle giornate intorno alle puntate, motivo per il quale è quasi sicuro che L’Isola dei Famosi 2025 non andrà in onda al lunedì, dato che Citofonare Rai2 verrà trasmesso la domenica.

Al momento, dunque, sia Mediaset che la concorrenza dovranno in qualche modo dialogare per capire quando portare in onda L’Isola dei Famosi 2025, cercando di non creare scompiglio e problemi all’attesissima opinionista Simona Ventura, dato che i fan non aspettano altro che rivederla finalmente nel suo storico programma, nonchè reality reso famoso proprio da lei. Di certo, nessuno si aspettava una “punizione” di questo tipo, con un taglio di compensi per il “volta faccia” della conduttrice a fronte di un invito così importante a L’Isola 2025 a fianco di Veronica Gentili. Entrambe hanno come missione quella di riportare il programma alle origini.