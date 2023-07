Simona Ventura ricorda lo stop alla tv “facevo molta fatica”/ “Ero all’apice della mia carriera, ma…”

Simona Ventura, gli anni d’oro e il breve ritiro: “Ho decelerato”

Simona Ventura è un colosso della televisione italiana e, nel corso della sua carriera, ha dato spesso dimostrazione della sua bravura. In un’intervista rilasciata a Storie di donne al bivio, il programma condotto da Monica Setta in seconda serata su Rai2, la conduttrice ha parlato del suo percorso professionale e di determinate scelte che ne hanno influenzato il tragitto. All’apice della sua carriera, quando aveva anche numerosi programmi da gestire in ridotti spazi di tempo, decise infatti di allontanarsi temporaneamente dalla scena televisiva per dedicarsi alla famiglia.

“Mi sono trovata, ad un certo punto della mia carriera all’apice, a capire che qualcosa in quel campo dovevo lasciare“, ha ammesso. “Dovevo per esempio lasciare i miei figli, che diventavano adolescenti e avevano davvero bisogno di me. Ero stanca, dopo tanti anni, facevo molta fatica a rimanere anche libera intellettualmente. In quel momento ho detto: ‘Sono stanca di testa’. Ho decelerato, ho pensato ai miei ragazzi, alla famiglia“.

Simona Ventura: l’approdo a Mediaset e il ritorno in Rai

Il desiderio di tornare in tv, però, si è presto avverato. Dopo l’arrivederci alla Rai, Simona Ventura è sbarcata in Mediaset e da lì è cominciato un nuovo capitolo della sua carriera: “Dopo molti anni, ho detto: ‘Ho voglia di tornare’. Sono sempre stata una che risorge. Quindi ho avuto l’occasione nel 2018, grazie a Maria De Filippi, che mi ha aiutata e mi ha dato due programmi fortissimi, sia Amici che Temptation Island“. Poi, il ritorno in Rai: “Poi è arrivato Carlo Freccero, che mi ha detto: ‘Torna a fare The Voice in Rai’. Io ho accettato, e sono stata anche felice di tornare in questa azienda. The Voice era andato benissimo, poi non si è fatto più“.

Sino all’incontro con Paola Perego, con la quale oggi conduce con grande successo il programma Citofonare Rai Due: “Poi in quegli anni ho incontrato Paola Perego, le avevano chiuso un programma e mi era sembrato profondamente ingiusto. L’avevo chiamata e le avevo fatto un tweet di difesa, lei mi ha richiamata, ci siamo riviste e da lì è partita l’amicizia. Ci siamo dette: ‘Quando avremo l’occasione, potremo lavorare assieme’“.











