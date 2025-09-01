Torna il Grande Fratello e Simona Ventura torna al passato: le puntate non andranno oltre 00.30

Cresce l’attesa in vista del ritorno del Grande Fratello sul piccolo schermo. A fine mese ritroveremo sul piccolo schermo il reality di Canale Cinque con una nuova guida, quella di Simona Ventura, chiamata a rinfrescare il programma di Canale Cinque. E tra le novità ci saranno delle modifiche alle puntate e agli orari di programmazione, con serate che non dovrebbero arrivare a superare le 2 ore e mezza di programmazione.

Tradotto, non si finirà mai dopo le 00.30, con puntate che dunque saranno accessibili a tutte le famiglie senza maratone notturne che andranno a oltrepassare l’una di notte, come ci ha abituati Alfonso Signorini e ancora prima Ilary Blasi. Questa sarà una delle prime novità, che andrà a sommarsi a un’altra piccola rivoluzione dal sapore di passato: si potrà votare soltanto tramite SMS per semplificare le procedure. Insomma, assisteremo a un Grande Fratello dal sapore nostalgico e che porterà sicuramente dinamiche interessanti tra i concorrenti che saranno tutti NIP.

Grande Fratello, quando inizia il reality di Simona Ventura

Il programma di Canale Cinque condotto da Simona Ventura prenderà il via a partire dal 28 settembre, qualche settimana più tardi rispetto agli ultimi anni in cui il reality prendeva il via a metà settembre.

Vedremo poi se dopo i 90 giorni previsti di programma il format farà capolinea con la nuova versione di Alfonso Signorini in salsa vip, che al momento sembra in fase di valutazione per via di alcune difficoltà nell’allestire il cast. Intanto la fame di Grande Fratello dei telespettatori tra non molto sarà placata con il ritorno di Simona Ventura su Canale Cinque.

