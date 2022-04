Simona Ventura, salta il matrimonio con Giovanni Terzi?/ Ecco perchè

Simona Ventura e il matrimonio con Giovanni Terzi

Dopo la lunga storia con Gerò Carraro, Simona Ventura ha ritrovato l’amore accanto a Giovanni Terzi con il quale è tornata a sorridere. Entrambi con dei figli, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono riusciti a creare una grande famiglia allargata trascorrendo insieme del tempo. In occasione del compleanno della conduttrice, infatti, hanno festeggiato tutti insieme come ha documentato la stessa Simona pubblicando le foto della serata. Innamorati, uniti e molto complici, nei progetti della Ventura e del compagno c’è sicuramente il matrimonio. Da tempo, infatti, la coppia ha annunciato le nozze che, però, per il momento, non sono state ancora celebrate.

Il matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, dunque, hanno cambiato idea? La coppia ha deciso di non pronunciare più il fatidico sì evitando un passo così importante? A svelare la verità è stata la stessa conduttrice.

Simona Ventura: ecco perchè non ha ancora sposato Giovanni Terzi

In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, Simona Ventura ha svelato il motivo per il quale non ha ancora sposato Giovanni Terzi. La conduttrice spiega di non aver ancora pronunciato il fatidico sì a causa degli eventi che, da un paio d’anni, hanno sconvolto il mondo. “Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra”, ha detto la Ventura.

Poi ha aggiunto: “Vorremmo una festa senza rischi, godercela con accanto le persone del cuore. Lo dico sommessamente, ma sono certa che ce la faremo. Il nostro amore è forte, si esprime ogni giorno: insieme siamo in grado di superare qualsiasi avversità. Noi ci sentiamo già profondamente legati, ci sentiamo già una famiglia: mancano soltanto le fedi”, ha concluso.

