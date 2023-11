Simona Ventura, scetticismo sul web per la pace con Mara Venier e Barbara D’Urso/ “Queste cavolate…”

Simona Ventura, niente più ruggini con Mara Venier e Barbara D’Urso

Nelle ultime ore stanno facendo discutere sul web alcune scelte di Simona Ventura, attuale concorrente di Ballando con le stelle. In realtà, ci sarebbe poco da arrovellarsi su retroscena o cose non dette, prendendo atto semplicemente della realtà dei fatti. Come spesso capita però, in rete ogni pretesto è buono per alimentare polemiche anche fin troppo sterili.

Come riporta LaNostraTv, Simona Ventura ha di recente deciso di porre fine alle ostilità con due storiche colleghe: Mara Venier e Barbara D’Urso. Il tutto è avvenuto a distanza di poco tempo; la conduttrice di Citofonare Rai2 è stata prima ospite a Domenica In dove appunto ha suggellato la pace con la padrona di casa. Successivamente, ha seguito la stessa linea con l’ex volto di Pomeriggio Cinque in occasione della presentazione del film “Shukran” di Giovanni Terzi.

Simona Ventura replica alle insinuazioni del web: “Tra donne intelligenti si chiarisce…”

Come spiega il portale, Simona Ventura è stata ospite a Casa Chi dove per l’appunto ha argomentato in riferimento ai recenti armistizi con Barbara D’Urso e Mara Venier. Dalle sue parole, emerge come con il passare del tempo si sia resa conto di quanto siano una perdita di tempo determinate ruggini e rancori: “Non si può perdere tempo con queste cose”.

Come anticipato però, la pace di Simona Ventura prima con Mara Venier e poi con Barbara D’Urso ha suscitato in alcuni utenti del web un certo scetticismo. Interpellata a tal proposito proprio a Casa Chi, la conduttrice di Citofonare Rai2 ha allontanato in maniera perentoria qualsivoglia retroscena o ragioni celate. “Cosa c’è dietro? Ragazzi, ma con quello che succede intorno a noi, ma chi se ne frega di queste cavolate. Ma si può perdere tempo per queste storie qui? Tra donne intelligenti si fa pace, si chiarisce e si va avanti…”.

