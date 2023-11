Simona Ventura smentisce le accuse di Heather Parisi ad Amici/ “C’ero anche io, non c’è nulla di artefatto”

Heather Parisi e le parole contro Amici: ecco cosa diceva

Heather Parisi ha avuto un’esperienza piuttosto travagliata come giurata di Amici; l’ex ballerina di Cicale aveva fatto dichiarazioni piuttosto negative sul talent show, insinuando sia tutto preparato da copione: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. – ha detto – Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… Se vuole capire capisce. Maria De Filippi? Non mi diceva nulla, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa“.

Simona Ventura, sorpresa dei figli Niccolò e Giacomo a Ballando: "Donna forte"/ "Si è sempre rialzata"

Proprio per questa ragione, Mediaset si è mossa contro Parisi annunciando di andare per vie legali: “Mediaset ha mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma ‘Amici’. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”. Il volto televisivo ha fatto la giurata nella diciassettesima edizione del talent insieme a Simona Ventura, con la quale ci sono stati diversi scontri.

Simona Ventura e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2023/ Giudici e non solo stregati da Super Simo

Simona Ventura smentisce le parole di Heather: “Nessuno copione ad Amici”

Simona Ventura è tornata a parlare della sua esperienza ad Amici e, ai microfoni di Vanity Fair, ha dato dei voti alle sue colleghe. La conduttrice ha, dunque, rispolverato le vecchie acredini con Heather Parisi smentendo le dichiarazioni della giurata sul talent show.

“Poi lei dice delle cose… ha detto di Amici che era tutto preimpostato. Ti giuro c’ero anche io e vedevo tutto. Assolutamente no. Ero una giurata accanto a lei e non c’è nulla di artefatto” riferendosi alle parole della Parisi sul fantomatico ‘copione da recitare’. Nelle ore successive alle dichiarazioni di Heather, inoltre, è intervenuto anche un ex allievo del talent Biondo che ha lanciato una frecciata all’ex ballerina.

Giovanni Terzi: "Il rapporto con Giada Lini a Ballando? Mi massacra!"/ "Simona Ventura? È una bella sfida"

© RIPRODUZIONE RISERVATA