Simona Ventura “Sono una mamma presente”/ Paola Perego: “Volevo fare l’architetto”

Simona Ventura e Paola Perego, conduttrici di Rai Due, sono state ospite stamane negli del programma I Fatti Vostri. In studio passano le immagini di Paola Perego e Simona Ventura da bambine: “Da bimba ero timidissima – ha raccontato la Ventura – molto chiusa, non ero per niente esuberante”. Paola Perego ha invece aggiunto: “Ero una bimba buona, grassa, mangiavo tanto, mi avevano bullizzata a scuola, poi mi mettevano le frange alte perchè dicevano faccia tonda e capello corto”. Salvo Sottile chiede quindi a Simona Ventura e alla collega che lavoro avrebbero fatto nel caso in cui non fossero approdate in tv: “Io ho sempre amato fare la professoressa di ginnastica – ha replicato Simona Ventura – ho fatto l’isef e poi ho fatto questo, rimane il mio piano B, ho sempre detto di battere il ferro finchè è caldo e che se fosse diventato freddo avrei fatto il prof di ginnastica, grazie a Dio… bisogna avere un piano B”.

Paola Perego invece avrebbe voluto fare l’architetto: “Io volevo fare l’architetto, ho iniziato la moda pensando di fare un lavoro serio e il lavoro serio è diventato questo”. Su che madri sono: “Sono stata una mamma molto presente – prosegue la Ventura – per quanto è stato possibile esserlo, sono il mio orgoglio adesso che convivo con Giovanni abbiamo 5 figli e nessuno di loro rimane indietro, più che una famiglia è una Comune”.

SIMONA VENTURA E PAOLA PEREGO OSPITI A I FATTI VOSTRI

Paola Perego ha invece spiegato: “Sono una mamma tigre quando voglio difendere i figli, chioccia lo ero ma mi sono auto-censurata. io ricordo sempre come era mia mamma all’età loro, quindi non li chiamo e mi chiamano loro quando hanno bisogno”.

Quindi in studio passa un vecchio filmato con protagonista di Paola Perego: “Ero incinta del mio secondo figlio, la notte facevo Mille lire al mese e la mattina con il comitato facevo Mattina in famiglia e mi svegliavo alle 4, quindi dopo la terza puntata ho dovuto lasciare perchè avevo le nausee. il comitato era burbero? Io non so come sia adesso, ma quello che ho imparato l’ho imparato qui”. Domenica ricomincia Citofonare Rai Due: “Ridiamo prima durante e dopo anche le prove”, ha spiegato Paola Perego, mentre Simona Ventura ha replicato: “Sarò sempre riconoscente a Paola, non era facile, ci siamo fatte 30 puntate e ci siamo divertite”.

