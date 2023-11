Simona Ventura, sorpresa dei figli Niccolò e Giacomo a Ballando: “Donna forte”/ “Si è sempre rialzata”

Simona Ventura si sfoga a Ballando con le stelle 2023: “Sono una combattente”

Simona Ventura torna a raccontarsi a Ballando con le stelle 2023. Prima di scendere in pista per la sesta puntata, la conduttrice porta a galla le sue fragilità, definendosi una combattente. “Io ho messo delle pietre tombali su tutte le mie emozioni, magari sul passato, su quello che ho superato, vissuto, adesso metto in mezzo la mia vita.” ha esordito.

Poi, facendo riferimento alla canzone scelta per la nuova performance su Rai Uno, ha raccontato: “Questa settimana ballo l’inno della mia vita che è ‘Combattente’ di Fiorella Mannoia, perché l’ho sentita in un momento molto difficile e cupo della mia vita e mi ha dato una scossa. Quando la canto mi vien da piangere. Io lo sono sempre stata combattente, come madre, come donna, per i miei sentimenti. Oggi sono più serena, più felice.”

Simona Ventura, sorpresa dei figli Niccolò e Giacomo Bettarini a Ballando con le stelle 2023

La performance a Ballando con le stelle 2023 è però anticipata da una bella sorpresa per Simona Ventura: un videomessaggio dei suoi due figli Niccolò e Giacomo Bettarini. Parole di stima e amore quelle dei due ragazzi per la loro mamma: “Nel corso della sua carriera mamma non è che l’ho seguita sempre tantissimo. Quest’anno a Ballando la sto seguendo particolarmente, la vedo felice. Per noi è la soddisfazione e gioia più grande. Lei rimane sempre SuperSimo, è dentro di lei. È una nuova versione di se stessa, anche più vera, si fa vedere per quello che è. Quando tira fuori la sua grinta non ce n’è per nessuno. Qui in casa ha avuto sempre degli alti e bassi ma si è sempre rialzata, e questo dimostra quanto forte e quanto determinata sia nostra madre.” Simona è felicissima: “Per me è la soddisfazione più grande, mi dà molta forza ed energia.” ha concluso.











