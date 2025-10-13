Simona Ventura spiazzata da Omer Elomari e Jonas Pepe al Grande Fratello: "Rissa? Finito tarallucci e vino" E Salta blocco

Rissa Omer e Jonas al Grande Fratello: pace fatta e Simona Ventura spiazzata

È stato l’argomento principale della settimana ma i due concorrenti l’hanno liquidato in quattro secondi sostenendo che, seppur continuano a non capirsi, si sono già chiariti. Stiamo parlando della rissa tra Omer Elomari e Jonas Pepe al Grande Fratello 2025, primo argomento affrontato nella puntata di questa sera e smorzato subito dai diretti interessati.

Il primo a far sentire le sue dichiarazioni è stato Jonas Pepe che ha ammesso: “Come detto in precedenza io e Omer non ci siamo trovati…a prescindere dalla lingua e altro io con lui non riesco a trovare un canale di comunicazione, non lo giudico penso che sia intelligente ma non ci capiamo.” Subito dopo gli ha fatto eco in maniera così cordiale Omer Elomari: “Io non gli do la colpa di niente, lui ha parlato di me male e lui ha parlato di me male. Noi ci siamo chiariti e le immagini che avete visto mi hanno fatto vergognare. Cosa mi ha offeso di più? Che in quel momento c’era un po’ di tensione tra tutti ed è uscita così tra di noi.”



Grande Fratello 2025, Simona Ventura spiazzata dalla pace dopo la rissa tra Omer e Jonas: “È finita a tarallucci e vino”

Inutile dire che la pace fatta tra Jonas Pepe e Omer Elomari al Grande Fratello ha spiazzato Simona Ventura che per prima cosa ha ammesso sarcastica: “È finita a tarallucci e vino” E subito dopo ha spiegato: “Noi avevamo delle clip sulle reazioni della Casa e su come si erano divisi gli altri concorrenti ma a questo punto è inutile” Tuttavia subito dopo ha mostrato la clip della reazione ma ovviamente l’argomento non è stato approfondito. Sul web non sono mancate frecciate e battutine su come è stato gestito il tutto.