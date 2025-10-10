Simona Ventura dice la sua sul ritorno in Rai di Barbara D'Urso ed elogia il lavoro fatto da Alfonso Signorini al Grande Fratello

Cosa ne pensa Simona Ventura del ritorno in TV di Barbara D’Urso, per di più in Rai? Una domanda alla quale la celebre conduttrice, da poco tornata da protagonista in Mediaset alla guida del Grande Fratello, ha risposto in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, mostrandosi tra le righe anche infastidita.

“Il ritorno di Barbara D’Urso in Rai (è attualmente una concorrente di Ballando con le stelle, ndr)? Sono felice di questo, – ha esordito Ventura, lanciando poi quella che tuttavia sembra essere una stoccata – anche se io ho sempre lavorato e non mi sono mai fermata. Ritengo che siamo tutti e tutte azioni in borsa…”, ha continuato, spiegando infine come per lei “è sempre stato importante il famoso piano B che mi ha permesso di continuare a lavorare”. Ventura si sbilancia poco, insomma, sulla collega, ma appare evidente un po’ di gelo nelle sue parole e non di certo un grande entusiasmo.

Simona Ventura elogia il lavoro di Alfonso Signorini al Grande Fratello: “Un eroe della TV”

Al contrario, ha avuto parole al miele per Alfonso Signorini, che Simona Ventura ha appunto sostituito quest’anno alla guida del Grande Fratello. La conduttrice ha anzi tenuto a difenderlo dalle critiche, esaltando il lavoro fatto col reality: “Alfonso ha fatto un lavoro eccellente… – ha sottolineato – Non dimentichiamoci che ha fatto sei mesi all’anno di Grande Fratello Vip per sei anni…In totale fanno tre anni di diretta! Per me è un vero eroe della Tv…”, ha sentenziato la conduttrice. Nella stessa intervista, Ventura ha spiegato come, dietro il giusto funzionamento del Grande Fratello, ci sia in realtà un grandissimo lavoro di squadra, senza il quale sarebbe impossibile mandare avanti uno show del genere. Consapevole di questo, non può che elogiare il lavoro di chi l’ha preceduta al comando del reality.