Simona Ventura su Belen Rodriguez e De Martino/ “Il suo uomo non è ancora arrivato”

Simona Ventura ha deciso di commentare il gossip dell’estate con protagonisti Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La crisi della coppia ha catalizzato l’attenzione della stampa per via di un presunto flirt-tradimento che l’ex ballerino di Amici avrebbe messo a segno con Alessia Marcuzzi. La smentita prima di De Martino e poi della stessa Rodriguez non ha sedato il gossip che ha visto la coppia essere al centro di un vero e proprio tsunami mediatico. Nonostante tutto, va detto e riconosciuto, che sia la showgirl argentina che l’ex ballerino di Amici hanno saputo gestire nel migliore dei modi la situazione in particolare per il bene del figlio Santiago. Tutti però hanno commentato la fine della storia d’amore tra i due e nelle ultime ore a questi si è aggiunta anche Super Simo che diversi anni fa ha lanciato proprio Belen in una delle sue edizioni de L’Isola dei Famosi. La Ventura e Belen, infatti, sono amiche e sono molto legate essendo la showgirl argentina in un certo senso una “creatura” scoperta proprio dalla conduttrice televisiva che parlando di un possibile ritorno di fiamma tra lei e De Martino ha detto: “visto e considerato che mi sento la sua madrina posso dire che il suo sia un gossip che fa vendere i giornali. Su questa crisi poi si è detto tutto e il contrario di tutto. Per me il suo uomo non è ancora arrivato”.

Simona Ventura: “Belen Rodriguez piace alle donne perchè….”

Non solo, Simona Ventura parlando proprio di Belen Rodriguez ha precisato il motivo per cui la showgirl argentina sia tra le più amate dal pubblico. “Belen piace molto alle donne proprio perché è una che soffre. È una che segue sempre il cuore e che quando cade si rialza” ha detto la Ventura che in fatto d’amore ne ha passate anche lei. Prima il matrimonio con Stefano De Bettarini poi naufragato, la lunga storia d’amore con Gerò Carraro e l’incontro con il compagno Giovanni Terzi che sposerà prossimamente non appena il Covid-19 sarà finito. Intanto la Rodriguez sembrerebbe aver già dimenticato Gianmaria Antinolfi con cui è stata sorpresa qualche settimana fa a Napoli. Per la showgirl argentina, infatti, è tempo di vacanze con la famiglia e il suo amore più grande: il piccolo Santiago!



