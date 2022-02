Simona Ventura su Totti e Ilary “La separazione è un lutto”/ “Momento di tempesta”

Sono giorni di fuoco per Francesco Totti e Ilary Blasi. Da giorni rimbalza la notizia della loro crisi matrimoniale e della presunta fine del loro rapporto, acuita da voci di una presunta relazione tra l’ex calciatore della Roma e Noemi Bocchi. Nelle ultime ore è stato proprio Totti a smentire personalmente tali voci; in più lui e Ilary sono stati paparazzati insieme a cena ieri.

Tutto ciò non è però servito a spegnere il gossip sulla fine del loro matrimonio e di certo non aiutano a farlo le parole pubblicate poche ore fa da Simona Ventura sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha infatti postato un lungo messaggio in cui fa chiaramente intendere di una crisi tra i due, parlando di separazione, di una ‘tempesta’ da superare e di figli che vanno tutelati, cosa che, d’altronde, lei stessa ha vissuto sulla propria pelle.

Simona Ventura a Totti e Ilary Blasi: “Vi auguro di ritrovare affetto e amicizia”

“Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra @francescototti e @ilaryblasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza.” ha esordito Simona Ventura nel suo post. Così ha continuato: “La separazione è già di per se un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati.” Sulla coppia ha quindi detto: “Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!!”

Parole chiare quelle della Ventura, che esplicano una situazione di divisione. Sul finale la conduttrice ha infatti concluso confermandolo ancora: “Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)





