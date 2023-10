Simona Ventura: “Teo Mammucari vuole vincere Ballando con le stelle”/ “Io mi alleno 5 ore al giorno…”

Ballando con le stelle, Simona Ventura non ha dubbi: “L’unico che vuole vincere è…”

Tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva occupa certamente un posto di rilievo Ballando con le stelle; il talent condotto da Milly Carlucci è finalmente entrato nel vivo e alcune gerarchie sembrano già piuttosto evidenti. Tra i concorrenti più influenti è da menzionare Simona Ventura; la conduttrice è partita alla grande sia in termini di performance che per grinta e voglia di destreggiarsi al meglio nel merito della competizione.

Proprio l’esperienza a Ballando con le stelle è stata l’argomento principale in un’intervista rilasciata da Simona Ventura a Tv Sorrisi e Canzoni e riportata da Gossip e Tv. Come spiega il portale, la conduttrice ha spiegato come tra i vari concorrenti ci sia uno in particolare che sarebbe pronto a tutto pur di vincere ed emergere. “Chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine. C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammuccari e io glielo auguro”.

Simona Ventura e il rapporto con Samuel Peron a Ballando con le stelle: “Quando diventa severo…”

Le parole di Simona Ventura, in riferimento alla voglia di vincere da parte di Teo Mammucari, sono coerenti con quanto visto in queste prime puntate di Ballando con le stelle. Il comico e conduttore è infatti tra i più energici e motivati, ma la collega non è da meno. Lei stessa, sempre nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni – riportata da Gossip e Tv – ha spiegato come con Samuel Peron sia lavorando duro per sbaragliare la concorrenza.

“Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì; due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore… Devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni è nello show, mi fa trottolare”. Queste le parole di Simona Ventura a proposito del rapporto con Samuel Peron e del grande lavoro che insieme svolgono in termini di allenamento settimanale. La conduttrice ha poi aggiunto: “Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perchè magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel”.

