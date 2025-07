Simona Ventura dopo l'Isola dei famosi torna a Mediaset con la conduzione di uno storico reality? Avrebbe già girato una puntata zero.

Nei gironi scorsi si è conclusa l’esperienza di Simona Ventura all’Isola dei famosi nei panni di conduttrice ma presto potrebbe tornare sul piccolo schermo con uno storico reality assente da molti anni dalla televisione. Stando ai rumors la nota conduttrice avrebbe già registrato una ‘puntata zero’, di cosa? De La Fattoria.

Qualche giorno fa sono stati resi noti i palinsesti Rai e il nome di Simona Ventura non compare, la conduttrice infatti non tornerà al timone di Citofonare Rai 2. Questo ha fatto pensare a molti che dopo l’Isola dei famosi potrebbe tornare a Mediaset, lei però al momento non ha ancora rotto il silenzio per confermare o smentire le voci che stanno circolando sul suo conto.

Simona Ventura torna a Mediaset? La conduttrice potrebbe condurre La Fattoria

Stando a quanto ha rivelato Davide Maggio Simona Ventura avrebbe già registrato una puntata zero de La Fattoria, sembra però che Mediaset stia prendendo in considerazione anche un’altra conduttrice. Di chi si tratta? Di Alessandra Viero, attualmente al timone di Pomeriggio Cinque News.

Il giornalista ha fatto poi sapere che al momento stanno valutando i presentatori, ma non è detto che condurranno i programmi per i quali stanno registrano le puntate zero. Attualmente non è nemmeno certo che La Fattoria tornerà in onda su Canale 5, invece sono alte le probabilità che venga affidato a Simona Ventura un programma tutto suo. L’amatissima conduttrice tornerà presto in televisione? I suoi tantissimi fan vorrebbero rivederla presto al timone di un nuovo programma, si attendono quindi nuove indiscrezioni e annunci ufficiali per saperne di più sui suoi progetti lavorativi futuri.

