L’Isola dei Famosi, ufficializzata la squadra

Una nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta per cominciare. Mediaset, per la nuova stagione, ha deciso di rinnovare completamente la squadra, mandando via alcuni opinionisti, come Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Fuori anche Elenoire Casalegno, che ha non ha mai nascosto che sarebbe tornata molto volentieri a far parte della squadra dell’Isola. Anche i concorrenti che prenderanno parte alla nuova stagione del reality show sono volti nuovi e freschi. Ma partiamo dalle basi: chi condurrà L’Isola dei Famosi? Simona Ventura, che in passato ha guidato a lungo il reality, sarà presente ma solamente in veste di opinionista.

A condurre L’Isola dei Famosi sarà infatti Veronica Gentili, conosciuta per l’esperienza a Le Iene. Per lei si tratta di una nuova avventura, alla guida di un reality show: una prima volta che ha desiderato fortemente. Come inviato dall’Honduras, invece, ci sarà Pierpaolo Pretelli, fresco dell’esperienza della nascita del figlio: da poco è infatti diventato papà di Kian, avuto con la compagna Giulia Salemi. Ma chi ci sarà invece nel cast de L’Isola dei Famosi?

L’Isola dei Famosi, chi saranno i concorrenti?

Ormai sono ufficiali i nomi dei conduttori de L’Isola dei Famosi 2025. Ci sarà Veronica Gentili in veste di conduttrice, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato. Chi gareggerà, invece, per vincere il premio finale? Al momento solo rumors: in Honduras dovrebbero sbarcare Delia Duran, Angelo Romeo, Antonella Mosetti, Letizia Paternoster, Chiara Balestrieri e altri ancora, ma non è ancora noto e soprattutto ufficiale. Sarebbero stati contattati anche altri personaggi noti come Carmen Russo e Serse Cosmi, ma non è ancora chiaro se vi prenderanno parte. Sono infatti attese novità a breve: tra poco verranno infatti ufficializzati i nomi dei concorrenti che partiranno per l’Honduras per la nuova edizione del reality show.