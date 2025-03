L’Isola dei Famosi riaccoglie Simona Ventura in un nuovo ruolo

Si torna sempre dove si è stati bene. E’ il caso di Simona Ventura che si appresta a riprendere il suo posto all’Isola dei Famosi. Questa volta, però, non sarà conduttrice, bensì opinionista, come riferito da Alfonso Signorini nel suo podcast. L’indiscrezione, già diffusa nei giorni scorsi, è stata confermata da Alfonso Signorini nel suo podcast Boom. “Ci sarà lei in coppia con Veronica Gentili. È un bel ritorno. Per adesso accontentiamoci di questo”, ha detto il presentatore del Grande Fratello.

Una notizia che ha riscosso grande consenso tra i fan di Simona Ventura, certi che potrà incidere positivamente con il suo carisma e la sua esperienza. La mossa di coinvolgere Super Simo è stata vista da molti come un’idea per provare a risollevare gli ascolti di un reality che negli ultimi tempi ha visto un calo inesorabile di ascolti. Vedremo dunque se l’idea Simona Ventura si rivelerà vincente.

Simona Ventura con Veronica Gentili all’Isola dei Famosi: il reality rinasce?

“La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality”, si legge in un comunicato di Mediaset, in riferimento invece alla scelta della conduttrice, che sarà appunto Veronica Gentili.

Si profila un mix esplosivo, dunque, con la brillante Gentili affiancata da una veterana come Simona Ventura. In questo contesto, tuttavia, c’è anche chi sul web esprime non poche perplessità in merito alla scelta di Mediaset, alludendo al fatto che una vera rinascita dell’Isola dei famosi resta un’impresa ardua.

