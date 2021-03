Simona Ventura torna su Rai2/ “Pasticci in famiglia” il programma post Covid?

Simona Ventura come Antonella Clerici? Sembra proprio che il ritorno della conduttrice non sarà solo quello in prima serata con un nuovo game show ma anche al pomeriggio, su Rai2, per occuparsi di cucina e simili e qualcuno è già pronto a vedere in lei una degna erede della Clerici. Secondo quanto rivela TvBlog sembra che la conduttrice sarà oggi in scena con Pasticci in famiglia nel mezzogiorno di Rai2, un nuovo cooking show d’intrattenimento, una specie di gara di cucina con protagonisti due chef e due “pasticcioni”, proprio questo ha dato origine al titolo, che fianco a fianco cercheranno di portare a termine un menu che poi sarà giudicato da una giuria di presenti. Inutile dire che il programma sarà molto di intrattenimento e avrà il tono colloquiale tipico della domenica a pranzo in famiglia.

Simona Ventura è la nuova Antonella Clerici con Pasticci in Famiglia?

Non è la prima volta che Simona Ventura occupa questa fascia oraria proprio alla domenica ma se fino a questo momento lo aveva fatto con lo sport e il calcio, adesso le toccherà mettere mano ai fornelli insieme ai suoi ospiti. Non si capisce bene ancora se la giuria sarà sempre diversa o se ci sarà dei giudici ad hoc pronti ad affiancarla, ma quello che è certo è che questo, insieme al prime time (già registrato), saranno il nuovo inizio di Simona Ventura post Covid. La conduttrice infatti è risultata positiva al Coronavirus ad un passo dal suo ritorno all’Ariston per Sanremo 2021 e poi ha dovuto rinunciare all’invito di Amadeus rammaricata.

