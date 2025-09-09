Simona Ventura svela le novità del suo Grande Fratello e racconta il contenuto della telefonata con Alfonso Signorini.

Simona Ventura è prontissima a debuttare come conduttrice del Grande Fratello. Dopo essere stata la regina dell’Isola dei Famosi, ha accettato di raccogliere il testimone da Alfonso Signorini che, almeno per il momento e in attesa di un’edizione vip, lascia il timone del padre di tutti i reality alla Ventura che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato le novità del suo Grande Fratello che, rispetto alle ultime edizioni, torna ufficialmente al passato.

“Sarà un Grande Fratello fatto da persone vere, che hanno qualcosa da dire… Tantissimi giovani che studiano, che lavorano, che hanno sogni realizzati o da realizzare”, ha raccontato la conduttrice che condurrà un Grande Fratello che durerà 100 giorni, in cui si potrà votare solo tramite sms e che vedrà i concorrenti fare le nomination sempre in confessionale. Intorno al Grande Fratello, dunque, c’è tantissima curiosità, ma per il debutto ha chiesto consigli ad Alfonso Signorini?

Simone Ventura e la telefonata con Alfonso Signorini prima del Grande Fratello

Le ultime edizioni del Grande Fratello di Alfonso Signorini hanno fatto molto discutere per il potere dei fandom che sono riusciti a cambiare le regole del reality permettendo a concorrenti eliminati e che si erano ritirati di tornare in gioco attraverso il ripescaggio. Inoltre, la possibilità di votare anche con le mail ha permesso ai fandom più grandi di decidere in modo importante le varie votazioni.

Motivo che ha spinto Mediaset a cambiare la modalità di voto tornando solo agli sms. Nonostante tutto, però, il Grande Fratello di Signorini è sempre stato molto seguito: la Ventura chiederà consigli al conduttore? “Mi sono sentita con Alfonso Signorini, che è un mio caro amico dal 1994. Ci tenevo molto ai suoi consigli: ci siamo parlati, ci siamo organizzati…”, ha svelato senza aggiungere altro.

