Simona Ventura è una delle possibili candidate per condurre il Grande Fratello 2025: l'indiscrezione e i rumor sempre più insistenti...

Simona Ventura, dalla Rai a Mediaset: la aspetta il Grande Fratello Nip

Simona Ventura nuova conduttrice del Grande Fratello Nip 2025? L’indiscrezione trova conferma e prende il largo in queste ore, con il nome della celebre presentatrice che torna prepotentemente in scena. Dopo la fortunata esperienza in veste di opinionista all’Isola dei famosi, Simona Ventura potrebbe tornare per una conduzione di punta su Canale 5 e secondo Davide Maggio, infatti, sarebbe una delle principali candidate a guidare la prossima edizione del reality show.

Non solo: Simona Ventura avrebbe registrato anche una puntata zero per una prova generale, segno che il suo profilo è tenuto in grandissima considerazione da Mediaset. Oltretutto la showgirl non compare nei palinsesti Rai presentati recentemente e così l’ipotesi di un passaggio alla concorrenza appare ormai reale. Vedremo cosa la attende e se sarà davvero lei a condurre lo storico reality show di Canale 5.

Simona Ventura conduttrice del Grande Fratello NIP? Arriva l’approvazione di Sonia Bruganelli: “Lo merita”

Ad alimentare le voci di un suo approdo al Grande Fratello, ci ha pensato Sonia Bruganelli, ex opinionista del reality show. L’ex moglie di Paolo Bonolis avrebbe condiviso sui social la notizia rilanciata da una testata giornalista scrivendo un messaggio di approvazione nei confronti dell’amica Simona. “Te lo meriti”, sono le parole ben auguranti di Sonia. Al momento, ad ogni modo, restiamo ancora nel campo delle ipotesi.

Manca ancora l’ufficialità sulla conduzione dell’edizione nip e comunque sempre secondi rumor web, il nome di Simona Ventura non sarebbe l’unico tenuto in considerazione dalla produzione e dagli autori del Grande Fratello. Stando a indiscrezioni, ad ogni modo, l’edizione condotta Super Simo andrebbe in onda in autunno, fino a dicembre. Mentre l’edizione Vip partirebbe da gennaio, col nuovo anno.