Simona Vergaro, fidanzata rapper ‘fratellì’/ “Pestata per 15 minuti, mi ha umiliata”

Il rapper romano “fratellì”, divenuto famoso dopo un video in cui faceva un incidente in macchina, è stato arrestato qualche settimane fa con le accuse di maltrattamenti nei confronti della sua fidanzata, Simona Vergaro, in arte Giorgia Roma: “Mi ha svegliata mettendomi le mani addosso per 10/15minuti”, la testimonianza della stessa ai microfoni di Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene.

“Fratellì” si chiama Algero Corretini, sulla sua pagina Instagram vanta circa 200mila follower e il suo nome d’arte è “truce 1727 wrldstar”; come detto sopra, divenne famoso dopo un video virale in cui sfrecciava a 110 chilometri orari su una provinciale di Roma, facendo un incidente in diretta social, e proferendo la frase: “Ho preso il muro, Fratellì”. Accuse gravissime, se confermate, quelle nei confronti del cantante romano, arrestato dai carabinieri una mattina dello scorso mese di gennaio 2021: Simona Vergaro sarebbe stata picchiata e la stessa, per mettersi in salvo, sarebbe stata costretta a lasciare la propria abitazione senza vestiti, completamente nuda.

SIMONA VERGARA E IL RAPPER FRATELLI’: “MI HA PICCHIATA POI MI HA DETTO CHE MI AMAVA”

Una volta soccorsa dagli uomini delle forze dell’ordine è stata poi visitata dal 118 che l’hanno dimessa con una prognosi di trenta giorni a seguito delle percosse ricevute e di un timpano perforato, visto che la stessa Simona Vergaro ha spiegato di non sentire più da un orecchio. Fratellì è stato invece portato in carcere a Rieti dove si trova attualmente in attesa di processo. Simona Vergaro ha raccontato per la prima volta il dramma vissuto alla trasmissione di Italia 1, picchiata e nel contempo umiliata: “Mi ha voluto umiliare. Ha preso il mio telefono per chiamare mio padre mentre mi picchiava e lui ha sentito”. Algero Corretini non l’ha pestata solo a mani nude: “Ha preso dal ripostiglio una cosa di ferro – ha proseguito l’ex compagna del rapper, raccontando la sua versione dei fatti, ovviamente ancora da dimostrare – e ha iniziato a darmela addosso per una ventina di volte. È stato sopra di me per 10/15 minuti”. Quando poi ha chiamato i carabinieri il rapper ha cambiato atteggiamento: “A quel punto diceva che mi amava e mi asciugava le lacrime”. Secondo Simona non si tratterebbe di un caso isolato. Qui il video completo del servizio

