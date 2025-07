La seconda puntata di Temptation Island 2025 ha inizio con le novità sulla coppia composta da Sonia B e Simone. Lui si rende protagonista di dichiarazioni forti, come “Mai una donna mi ha rifiutato, mai nella mia vita, e ne ho conosciute!”, mentre Sonia guarda tutto dall’altra parte dello schermo, tra schifo e sgomento.

“Si è montato proprio, smontatelo! – ha tuonato Sonia, sfogandosi poi con le compagne d’avventura – Lui non ha considerazione di me, ma che immagine da? Non abbiamo gli stessi valori. Per me è importante una famiglia, come faccio a fare un figlio con uno così? Io so che al di fuori, senza di lui, sarei diversa, è come se non scegliessi di essere felice in questo momento della mia vita. Lui non ha tatto, non accetta i miei valori e non è consapevole della persona che ha di fianco.”

Simone si lamenta della mancata intimità con Sonia B a Temptation Island 2025

È poi il momento del primo falò per le fidanzate e per Sonia B c’è effettivamente un primo video. In questo, Simone lamenta la carenza di coinvolgimento della fidanzata, accusandola di non viversi il momento e di non lasciarsi andare alla passione. “Io voglio capere se ci sono persone che mi possono trasmettere emozioni.”, racconta alla tentatrice Eva, alla quale ha poi iniziato ad avvicinarsi. A lei poi racconta: “Io a volte la abbraccio, la bacio mentre lei sta cucinando, ad esempio, poi da lì a me va di fare l’amore, ma lei inventa scuse per non farlo… tipo fare la lavatrice… ma non puoi farla dopo?“. Lei allora sbotta e piange: “Ma io non voglio fare sesso, voglio fare l’amore, non è un bisogno fisiologico per me. Ma vergogna!”