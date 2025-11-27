Simone Bonaccorsi travolto dalle segnalazioni: “Cercava un figlio con la ex e le ha fatto una proposta”.

Non si fermano le segnalazioni su Simone Bonaccorsi di Uomini e Donne. Poche ore fa è stato proprio Lorenzo Pugnaloni nel format CasaLollo a rivelare gli ultimi dettagli sul corteggiatore di Cristiana Anania. Il ragazzo parte male, anzi malissimo con racconti di tanti testimoni che tramite messaggi agli esperti di gossip, ci raccontano qualcosa di totalmente diverso da quello che lui ha presentato in puntata. Qualche giorno fa si è parlato del fatto che Simone fosse fidanzato fino a poco tempo prima di entrare nel dating show di Maria De Filippi.

Simone Bonaccorsi è ancora al centro delle polemiche e Lorenzo Pugnaloni ha svelato le ultime segnalazioni che gli sono arrivate nei dm di Instagram. Ecco il primo messaggio: “Sono una collega e amica di Jennifer“, scrive l’utente, “Lei mi aveva presentato Simone, con cui aveva una relazione seria da almeno un anno. Stavano cercando un figlio, e lui le aveva fatto la proposta.” Nel messaggio, la segnalazione continua con la descrizione del corteggiatore che addirittura aveva conosciuto la famiglia di Jennifer e non solo! I due stavano anche cercando una casa in cui vivere.

“La relazione sembrava andare per il meglio. Verso agosto avevano iniziato a muoversi anche per cercare una casa in Sicilia, a Catania, ma la cosa non è andata a buon fine“, ha continuato la segnalazione su Simone Bonaccorsi di Uomini e Donne. Nel messaggio si dice anche che il ragazzo stava facendo il modello di Guess e di altri Brand. Nel format Casa Lollo arriva anche un altro dm a Lorenzo Pugnaloni: “Ti ricordi quando, in puntata, Maria ha detto che Simone non era in studio perché impegnato in una sfilata?“, scrive un fan all’esperto di gossip, “Ecco, volevo segnalarti anche alcune sue serate a Marrakech, trascorse, secondo quanto riferito, con una delle diverse ragazze con cui avrebbe avuto un flirt in quei giorni“. Alla fine, l’utente svela che Simone ha anche studiato recitazione a Milano.