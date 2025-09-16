Simone Annicchiarico, chi è l'ospite de La Volta Buona: carriera e vita privata

Oggi, martedì 16 settembre, Simone Annicchiarico torna su Rai 1 come ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, dopo l’esperienza dello scorso anno a Tale e Quale Show. Figlio di Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli, Simone è nato a Roma nel 1970 ed è cresciuto in una famiglia d’arte. Per lui, però, il debutto arriva a metà anni ’90 con “Arriba!!! Arriba!!!” accanto a Heather Parisi, ma il grande successo arriva qualche anno dopo con Italia’s Got Talent. Difatti, Simone è stato il primo a condurlo su Canale 5 al fianco di Belen Rodriguez, fino al 2013.

Nel frattempo, ha portato avanti anche altri progetti, come La valigia dei sogni su La7, che per sei anni gli ha permesso di raccontare il cinema e i suoi protagonisti. Non sono mancate esperienze da scrittore, con libri come Walter e io dedicato al padre, e persino apparizioni nel cinema. Circa un anno fa, invece, ha mostrato il suo talento come cantante e performer partecipando a Tale e Quale Show dove, puntata dopo puntata, ha imitato diversi artisti.

Simone Annicchiarico ospite a La Volta Buona: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, invece, Simone Annicchiarico ha sempre mantenuto un profilo basso. Difatti, non ama i social né tantomeno esporre la sua vita sentimentale. Ad oggi, pare abbia una compagna, ma la sua identità resta avvolta nel riserbo. In passato, i giornali parlato di flirt con Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, ma lui non ha mai confermato nulla di ufficiale. A questo punto, chissà se, intervistato da Caterina Balivo a La Volta Buona, Simone darà maggiori dettagli sulla sua vita sentimentale o sulle sue storie passate.