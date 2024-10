Chi è Simone Annicchiarico: tutto sul figlio di Walter Chiari

Nato nel 1970, Simone Annicchiarico è uno scrittore e conduttore televisivo che ha raggiunto la grande popolarità presentando il programma “Italia’sGot Talent”. Figlio del comico Walter Chiari e dell’attrice Alida Chelli, cresciuto dietro le quinte di un teatro o di uno studio televisivo, da adulto, ha scelto di seguire la strada dei genitori trovando la propria strada nel mondo dello spettacolo anche se in modo diverso. Discreto e riservato, infatti, non solo dopo la morte del padre ha lasciato Roma scegliendo di vivere tra il Trentino e la Sardegna, ma vive la propria vita anche lontano dai social.

Attualmente concorrente di Tale e Quale Show 2024, Simone Annicchiarico non ha un proprio profilo instagram preferendo vivere la propria vita nella riservatezza. Oltre ad aver condotto diversi programmi, Simona ha anche scelto di scrivere il libro Walter e io, in cui racconta la vita del padre.

Simone Annicchiarico e il ricordo dell’infanzia

Simone Annicchiarico ha avuto un’infanzia vissuta sotto le luci dei riflettori che, oggi, ricorda con il sorriso. Sono tanti, infatti, i ricordi piacevoli di Simone come spesso ha raccontato lui nelle varie interviste. “Di ricordi che riesco a riposizionare nella mia memoria non ne ho uno preciso che riguardi il teatro o la tv perché sono praticamente nato dietro alle quinte o dietro alle telecamere negli studi televisivi“, ha raccontato Simone in un’intervista rilasciata a Domenica in.

“Mentre, il primo ricordo nitido che ho con papà è quello di quando mi insegnò a tuffarmi in piscina: io avevo paura ma lui mi incoraggiò, mi aspettava in acqua con le braccia aperte e io mi tuffai. Da quel momento in poi, diventai uno scalmanato. Ecco, papà mi ha insegnato ad avere coraggio nella vita”, ha aggiunto Simone che ha un dolce ricordo di papà Walter.