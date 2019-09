Simone Annichiarico, figlio Walter Chiari e Alida Chelli/ “Addio alla tv? Non…”

Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, si racconta nel salotto di Vieni da me. Dopo essersi complimentato con “Non ho detto che voglio tenere la televisione a distanza, è che mi sono accorto, ultimamente, che fermandoti hai tutto il tempo per te e, invece di pensare al profitto, ho pensato a me e così mi sono fermato due anni” – spiega Simone che ha esordito in tv da giovanissimo per esaudire il desiderio della madre – “Il sogno di mia madre era che io diventassi un grande artista come lo è stata lei e come lo è stato mio padre”. Simone ha poi continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo recitando anche un cameo nella fiction dedicata a suo padre, trasmessa dalla Rai e interpretata da Alessio Boni: “quel cameo non era previsto. Andai sul set per vedere come procedesse e chiesi al regista di farmi partecipare recitando la parte di un fan. Indossai qualcosa e recitai in toscano perchè non volevo parlare con il mio accento”, ricorda ancora Annichiarico.

SIMONE ANNICHIARICO: “PIPPO BAUDO FONDAMENTALE PER TE”

Quello di Walter Chiari e Alida Chelli è stato un grande amore come dichiara i figio di quell’amore. “Credo che siano stati insieme 10-11 anni. Poi si sono sposati e separati subito dopo. Sono nato quando si erano appena sposati. Ho avuto poco tempo idi vederli insieme, ma sono rimasti grandi amici. Io non li ho mai visti litigare”, spiega Simone Annichiarico a Caterina Balivo. Dopo un lungo fidanzamento, i due artisti decisero di sposarsi. “Si sono sposati in Australia a Sidney perchè mio padre dopo aver visto l’Australia è impazzito. Mia madre, in quel periodo, frequentava un altro uomo e mio padre sapeva anche se non si decideva mai a fare il grande passo. Un giorno, lui era in Australia, la chiamò e le disse che l’avrebbe sposata se l’avesse raggiunto in Australia. Lei è partita, è arrivata lì e si sono sposati”, confessa. Dopo Walter Chiari, nella vita di Alida Chelli è arrivato Pippo Baudo: “Pippo è stato fondamentale anche nella mia vita. Cln me è stato fantastico. Con lui io ho legato tantissimo“, conclude Simone che ringrazia pubblicamente Baudo per gli insegnamenti che gli ha dato.

