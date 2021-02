Simone Annichiarico, fratello Silvia/ Che fine ha fatto? “Mai sceso a compromessi”

Simone Annichiarico è il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, nonché fratello di Silvia Annichiarico. In molto lo conoscono come “figlio di..” mentre altri ancora lo hanno seguito anche nelle sue peripezie in tv salvo poi sparire nel nulla. E’ ormai da qualche anno che Simone Annichiarico ha abdicato lasciando il suo posto in tv e lui stesso ci ha tenuto a precisare che non è disposto a scendere a compromessi per la sua carriera. In passato, Simone è stato presentatore al timone di Italia’s Got Talent su Canale 5 tra il 2009 e il 2015 e in quel frangente ha ottenuto la popolarità che meritava tra garbo, simpatia e bravura, tanto da ottenere poi una serie di conduzioni tra Mediast e La7 fino a quando non è sparito nel nulla. Ma che fine ha fatto Simone Annichiarico? Sembra che la sua voglia di mantenersi comunque libero e indipendente, lo abbiano spinto a dire una serie di no.

Simone Annichiarico, figlio Silvia e Walter Chiari, che fine ha fatto?

Lui stesso, in un’intervista a Spy ha messo che la colpa è un po’ sua per via dei suoi no e del suo carattere un po’ rude. Simone Annichiarico spiega: “La colpa è principalmente mia, o forse è un concorso di colpe. Ma non perché io non sia stato serio nel lavoro, anzi. Semmai sono orfano da anni, non ho nessuno che mi spinge, non sono sceso a compromessi, non ho mai preso tessere politiche.. la meritocrazia non è mai esistita. Non so neanche se ho lavorato bene o male”. Cosa racconterà di lui oggi la sorella presente nel salotto di Serena Bortone?



