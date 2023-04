Simone Antolini accusa Helena all’Isola dei Famosi: “Claudia andava salvata”/ Lei piange: “Non ho sbagliato!”

Simone Antolini contro Helena Prestes all’Isola dei Famosi 2023: ‘colpa’ di Claudia Motta

La scelta fatta, da Helena Prestes, di salvare Corinne Clery e non Claudia Motta durante la prima diretta dell’Isola dei Famosi 2023, continua ad avere ripercussioni. Dopo l’attacco di Claudia Motta in diretta, è anche Simone Antolini a lanciare ad Helena una stoccata.

Il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone si dice per nulla d’accordo con la sua scelta, e affronta la brasiliana direttamente. “Quando ieri ho visto che eri molto legata a Claudia, sono rimasto molto ma molto colpito dal tuo atteggiamento, perché avendo comunque io, tu e Claudia la stessa età, avresti potuto scegliere lei anziché Corinne, che tanto l’avrebbe scelta Nathaly.” ha fatto notare Antolini ad Helena.

Helena Prestes in lacrime all’Isola dei Famosi 2023: lo sfogo

Quest’ultima non ha apprezzato l’uscita di Simone, trovandola un modo per metterla in cattiva luce agli occhi della compagna d’avventura: “Adesso vuoi mettere Claudia contro di me?”, gli ha infatti detto. Eppure le parole di Simone hanno avuto su di lei un forte impatto, al punto tale che, poco dopo, Helena si è sfogata da sola con le telecamere dell’Isola.

Scoppiando a piangere, la modella ha tentato nuovamente di giustificare la scelta fatta: “Mi viene da dire mi dispiace, ho sbagliato! – ha dichiarato tra le lacrime, aggiungendo – però non posso dirlo perché non è stato contro di lei, è stata una decisione unanime perché Corinne è la più anziana tra noi, e credo che chiunque di loro avrebbe fatto la stessa cosa!”

