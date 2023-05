Chi è Melissa? Sorpresa per Simone Antolini all’Isola/ Ilary: “Situazione delicata, abbiamo un patto”

Melissa, chi è la bambina citata da Simone Antolini all’Isola dei Famosi

Chi è Melissa? È ciò che si chiede il web dopo la toccante sorpresa ricevuta sa Simone Antolini all’Isola dei Famosi 2023. “Melissa è una bambina a cui tengo molto”, ha rivelato in diretta il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, “Le voglio dire che mi manca terribilmente, che la amo e che quando ci rivedremo staremo sempre insieme.”

Per lui all’Isola è arrivata una sorpresa: un disegno fatto da Melissa e una scritta ‘Ti voglio bene’. Tanto basta per far crollare in lacrime il naufrago. Rimane però il mistero sull’identità della bambina e sul perché Simone non voglia svelarla. A chiarirlo è però Ilary Blasi, che dichiara: “Io so che è una situazione molto delicata, abbiamo una specie di patto e io lo voglio rispettare. Sentiti libero se vuoi di parlare oppure di tacere.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simone Antolini, il rapporto con Melissa: le parole di Ilary Blasi

Con Alessandro Cecchi Paone forma una coppia piuttosto chiacchierata, già prima di sbarcare all’Isola dei Famosi. Simone Antolini si sta confermando grande protagonista di questa edizione del reality, al fianco del giornalista nonché fidanzato. E, sebbene del giovane naufrago sappiamo finora poco della sua vita, ci ha pensato lui stesso ad aprirsi un po’ di più in questa settimana. E, in particolare, ha più volte parlato con grande commozione ed affetto di una bambina di nome Melissa.

Anche la stessa Ilary Blasi lo fa presente nella puntata di questa sera, introducendo una clip dedicata ad Antolini con le seguenti parole: “Simone ha parlato spesso durante questa settimana, e anche dopo che ha fatto la prova, di una bambina a cui è molto legato. Questa bambina si chiama Melissa e il suo è un pensiero fisso, molto tenero e molto commovente“.

Simone Antolini, chi è Melissa: “Parte integrante della mia vita“

Nella clip mandata in onda all’Isola dei Famosi si vede Simone Antolini parlare di questa bambina, commuovendosi più volte. E a lei dedicò anche la vittoria in una delle prime prove affrontate in Playa dall’inizio della sua avventura nel reality: “Questa vittoria la dedico a Melissa. Melissa è una bambina a cui voglio molto bene e lei vuole molto bene a me, quindi dedico tutto questo a lei“. Il loro è un rapporto solidissimo, del quale il naufrago non può assolutamente fare a meno: “Questa bambina per me è parte integrante della mia vita. Mi manca terribilmente“.

Tuttavia, al momento, non sappiamo quale rapporto leghi il giovane naufrago a Melissa. Dopo la breve clip, però, Ilary Blasi spiega che il filo di questo discorso verrà ripreso più avanti nel corso della puntata, se Antolini vorrà parlarne a cuore aperto e svelare chi è questa bambina alla quale è affezionatissimo: “Affronteremo questo argomento più tardi ma soprattutto cercheremo di capire se Simone è pronto a parlarne“.











