Simone Antolini, chi sono i Genitori?/ I rapporti dopo il coming out e la storia con Alessandro Cecchi Paone

Chi sono i genitori si Simone Antolini?

Simone Antolini, sull’Isola dei Famosi 2023, si sta raccontando vivendo contemporaneamente l’avventura da naufrago insieme al fidanzato Alessandro Cecchi Paone. Giovanissimo, Simone potrebbe ricevere una dolce sorpresa in Honduras, forse dai genitori con cui il rapporto ha vissuto momenti di alti e bassi per la storia d’amore che sta vivendo con il giornalista. Dei genitori di Simone non si sa quasi nulla. Pare, tuttavia, che il padre sia proprietario di un’azienda agricola mentre della madre non si hanno informazioni. Di entrambi, inoltre, non si conosce il nome, ma pare che abbiano anche un altro figlio oltre a Simone.

Come sono, invece, i rapporti tra Simone e i genitori? Nell’ultimo periodo, tra il rapporti tra Simone e i genitori hanno dovuto affrontare una forte crisi. Tutto è nato nel momento in cui la storia con Alessandro Cecchi Paone è diventata pubblica. Fino a quel momento, pare che i genitori non fossero a conoscenza della vita sentimentale del figlio.

Genitori Simone Antolini: Alessandro Cecchi Paone svela i rapporti oggi

Simone Antolini, nonostante sia presente sull’Isola dei Famosi 2023 da un paio di settimane, non si è ancora aperto totalmente sulla sua vita privata evitando, finora, l’argomento famiglia. Tuttavia, prima della partenza per l’Honduras, a parlare del rapporto tra Simone e i genitori era stato lo stesso Cecchi Paone. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv ha raccontato che, inizialmente, la reazione dei genitori di fronte alla loro storia era stata molto forte. “All’inizio i suoi genitori gli hanno detto di andare via e lui si è trasferito a casa mia“, ha raccontato il giornalista.

Il tempo, si sa, sistema tutto e anche in questo caso sta aiutando Antolini a ritrovare il rapporto di un tempo con i genitori. “La madre l’ha presa malissimo e l’ha cacciato. Col tempo ha sentito il richiamo della maternità e pian piano, vedendo che il figlio era felice e che la nostra era una storia serie, gli ha detto di ritornare a casa, perché volevano condividere con lui quello che stava vivendo“, ha concluso.











