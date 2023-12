SIMONE ANTOLINI, COMPAGNO ALESSANDRO CECCHI PAONE/ Presto il matrimonio ma rivali a Ciao Darwin

Scienza contro Occulto è la sfida che ha luogo su Canale 5 nel corso della quarta puntata di Ciao Darwin 2023. Se il mondo della scienza trova come capitano Alessandro Cecchi Paone, dalla parte opposta, tra i concorrenti dell’occulto, c’è Simone Antolini. Per chi non lo sapesse quest’ultimo è il compagno di Cecchi Paone e presto suo marito.

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini; "Ci sposeremo in Spagna"/ "Prima faremo l'unione civile e..."

Antolini, all’opposto del compagno, è un amante dell’occulto e, come lui stesso ha sottolineato in diretta su Canale 5, ama fare i tarocchi. Nel suo appello al pubblico, Simone ha lanciato pesanti scioccate alla squadra della scienza e, dunque, al suo futuro marito Alessandro Cecchi Paone che ha però accolto le sue parole col sorriso. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simone Antolini: "Sposo Alessandro Cecchi Paone"/ "Adottare Melissa? Ecco cosa ne pensa la mamma"

Simone Antolini: come ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone?

Simone Antolini è il compagno e futuro marito di Alessandro Cecchi Paone. Dopo L’Isola dei Famosi, i due sono pronti al matrimonio! Proprio così, il celebre conduttore televisivo presto sposerà il suo giovane compagno che studia Scienze Giuridiche ed è originario della provincia di Ascoli Piceno. Tutto tra i due è iniziato sui social come ha raccontato proprio Simone dalle pagine del Corriere della Sera: “gli ho scritto su Instagram. Uscivo dalla mia prima relazione omosessuale. In precedenza, avevo avuto una fidanzata per quattro anni e avevo molti dubbi. Guardando la tv in pandemia, avevo scoperto che Alessandro aveva avuto una moglie. La similitudine di esperienze mi ha spinto a seguirlo sui social. Ci siamo scritti. Sono andato a conoscerlo a Rimini. Abbiamo cominciato a parlare tantissimo. Era aprile. Ho trovato in lui una persona che mi capisce, mi protegge”.

Simone Antolini: "Sposo Alessandro Cecchi Paone"/ "Adottare Melissa? Ecco cosa ne pensa la mamma"

Tra i due una importante differenza di età di 38 anni, ma che non pesa affatto al giovane Simone, padre di una bambina di cinque anni di nome Melissa: “mi fa stare bene ed è quello che importa. Sono totalmente perso di lui. Da quando è entrato nella mia vita, mi sento sicuro di quello che sono, ha risvegliato in me l’interesse per arte, scienza, storia. Posso ascoltarlo per ore e questo mi ha spinto a concentrarmi il doppio sullo studio. Ha aggiunto alla mia vita la voglia di essere migliore”.

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone presto sposi: il matrimonio

Un grande amore quello tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone che, insieme, hanno partecipato ad una edizione de L’Isola dei Famosi proprio come coppia. Durante l’esperienza in Honduras non sono mancati i momenti di crisi e difficoltà, ma una volta tornati in Italia i due hanno deciso di pensare in grande per la loro storia. La coppia, Alessandro Cecchi Paone, 61 anni, e il compagno Simone Antolini, 23, sono prossimi alle nozze. “Ci uniremo civilmente davanti a Emma Bonino, prima di Natale” ha dichiarato il conduttore dalle pagine del settimanale Chi precisando – “se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l’invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario”.

Non solo, il conduttore e divulgatore scientifico vorrebbe anche diventare padre adottivo di Melissa, la figlia del compagno: “ormai vive sempre con noi»: «Qualora anche la mamma di Melissa sia d’accordo, voglio adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente. Melissa mi chiama zio, talvolta semplicemente Alessandro e c’è un affetto inenarrabile tra noi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA