Simone Antolini: “Ecco come ho conosciuto Cecchi Paone”/ Messaggi social, poi la notte insieme…

Simone Antolini racconta la storia con una donna prima di Cecchi Paone

Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha raccontato in confidenza a Pamela Camassa ha svelato di avere avuto una storia con una donna. Come riporta Biccy, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi (che ha infatti abbandonato il programma insieme al compagno) ha svelato: “Prima di Ale ho avuto una relazione terribile e anche bellissima al tempo stesso. Terribile per il rapporto che c’era in particolar modo nella crisi. Con una ragazza… quando avevo 16 anni fino ai 19.”

Perché Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023?/ L'annuncio

Simone Antolini ha poi spiegato come ha scoperto di essere gay: “Ho sempre avuto attrazione verso l’altro sesso, però fino a quando stavo con lei non lo capivo bene, mi auto convincevo che l’interesse doveva essere in quella maniera. Poi sembra sciocco ma in questo anno che sono stato da solo ho vissuto la vicinanza di un mio amico che ho conosciuto tramite un’associazione“.

Isola dei Famosi, Cecchi Paone choc "Simone mi è svenuto tra le braccia"/ "È un gioco al massacro!"

Simone Antolini racconta com’è iniziata la storia con Cecchi Paone

Simone Antolini ha rivelato all’Isola dei Famosi, come ha conosciuto Alessandro Cecchi Paone e com’è cominciata la loro storia d’amore. Come riporta Biccy, il naufrago ha raccontato: “Poi è successo che durante la pandemia, accendevo la tv e vedevo Alessandro che parlava di vaccini ed ero affascinato. Iniziai a mettergli delle reazioni, dei like. Poi sul fatto della medicina, del progresso, la pensiamo allo stesso modo. Gli mettevo gli applausi.”

E ancora: “Improvvisamente lui mi segue, mi ricambia queste reazioni e mi scrive. Sai il messaggio che ti arriva, mi mette una faccetta con i cuoricini. Quindi io impazzisco. Quindi ci incontriamo, andiamo a fare una cena noi due da soli. È stato magico, bellissimo, mi ha fatto parlare, mi ha ascoltato.” Poi aggiunge: “Io venivo fuori da un periodo in cui non ero ascoltato. Per me avere una persona che mi capiva è stato bello, lui aveva passato quel percorso e che aveva quell’età, l’ho visto come valore aggiunto. Sapeva e sa consigliarmi. Da lì è partito tutto, siamo andati a dormire insieme la stessa notte. Se lui è stato il mio primo amore? In poche parole sì”.

FIORE ARGENTO E SIMONE ANTOLINI STANNO MALE ALL'ISOLA/ Problema al minolo per lei, malore per lui

